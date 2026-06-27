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林靜 - 香港的光環 | 紅棉樹下

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林靜
5小時前
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生活 專欄
內容

　　那一年是2017年，十月深秋，我專程赴京，不為別的，只為坐在北京國際音樂節的席上，親眼見證香港管弦樂團演出《女武神》。那是卡拉揚薩爾斯堡劇場版本，舞台上諸神與英雄翻騰，樂池中梵志登揮動指揮棒，港樂的弦樂如狂濤，銅管如雷鳴。一曲終了，掌聲如潮，我坐在首都的劇院裏，卻為自己的城市感到滿腔驕傲－－原來香港的樂團，能把華格納的宏大與深情，演繹得如此撼人心魄。

　　梵志登任港樂音樂總監期間，一口氣完成了《尼伯龍根的指環》四部曲歌劇音樂會，從《萊茵的黃金》到《諸神的黃昏》，一萬三千名觀眾入場，拿索斯錄音傳世，更獲邀北上演出，成為京港古典音樂交流的里程碑。我追隨了其中幾場，每一次都被那排山倒海的音色震懾，彷彿萊茵河水就在耳邊奔騰。

　　時光倏忽，最近收到港樂新任音樂總監貝托祺接棒後的最新CD專輯－－《指環：管弦樂冒險》。拆開封套，德意志留聲機的黃色標誌赫然在目，這是港樂首次登上這個百年古典唱片殿堂，意義非凡。芬蘭指揮神童貝托祺，攜手港樂，將長四部浩瀚長篇的歌劇，濃縮為七十分鐘的管弦交響詩。荷蘭作曲家夫利格改編得極其巧妙，刪去人聲，只留主導動機與關鍵場景，《女武神的騎行》依然呼嘯，《葬禮進行曲》依然沉痛，而布倫希爾德的自我犧牲，在純器樂的推進下，竟更顯純粹與蒼茫。

　　把CD放進音響，閉上眼睛。現場音樂會是身臨其境的狂喜，而唱片是反覆咀嚼的餘韻。DG的錄音技術讓每一個銅管的顫動、每一條弦樂的呼吸都纖毫畢現。貝托祺的詮釋比梵志登更富青春活力，色彩斑斕，戲劇張力飽滿。我聽到了森林的低語，聽到了巨龍倒下的轟鳴，也聽到了諸神黃昏後的救贖。港樂的演奏，依舊是世界頂級。這張專輯，我反覆聆聽，每聽一次，便多一分感動，確定是香港古典音樂之光環作品。

林靜

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2026-06-23 02:00 HKT
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