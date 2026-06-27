譚紀豪 - 北京看見文藝復興 | 無名指

六月的北京已是仲夏，從中國美術館離開時淅淅瀝瀝的下着雨，柏油路面散發出酸悶的焦味，館外五四大街熙來攘往，我穿過調色盤似的雨傘群，坐上去機場的車。車門關上的一刻瞬間與世隔絕，我這才意識到，剛才幾分鐘我的感官被打開了。有時看完藝術展也會有這種感覺，只是從未如此強烈。



中國美術館正舉行「致敬巨匠：從達．芬奇到卡拉瓦喬－－意大利文藝復興名作展」，是國內難得一見的頂級藝術展，聯合主辦的意大利烏菲兹美術館甄選共36件珍藏展出，按藝術發展脈絡分為三個單元，有系統呈現文藝復興於佛羅倫斯萌芽，逐步走向高峰，再到威尼斯畫派誕生，最後過渡至巴洛克風格。不得不佩服烏菲兹的策展團隊，能以如此有限篇幅交代整個文藝復興的演進及其內涵－－精準透視與空間構建、對自然的細膩摹寫、人體解剖的科學性、人文主義下的個性表達等。



我最期待的作品，是拉斐爾《手拿蘋果的青年男子肖像》，即展覽海報的主視覺，那時藝術家正值全盛期，文藝復興亦到達巔峰。另一幅「明星級」作品是威尼斯畫派代表人物提香（Titian）的《花神》，像這種以光色呈現著稱的畫作，只有近距離看真跡才能感受其精妙處。同理，看「巴洛克繪畫奠基者」卡拉瓦喬（Caravaggio）的《馬耳他騎士像》也要在原畫上才看得清他怎樣運用光影。



從美術館到機場我一直耳鳴，也許是剛才太用力打開五官。值機職員問我去哪裏，我竟衝口而出：「佛羅倫斯！」（IG︰@tamkeiho）



譚紀豪