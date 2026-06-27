KellyChu - 美心啟動「惜食新篇章」推食譜繪本 聯中廚學院等9月展開創意料理培育 | Executive日記

「有衣食」係中華傳統美德，不少飲食集團亦積極響應「惜食」文化。美心近日正式啟動「惜食新篇章」，透過出版、教育培育及餐飲推廣三大方向，進一步鼓勵大眾實踐零浪費飲食，並將可持續發展理念由廚房、校園延伸至日常生活。



「惜食新篇章」啟動禮上，環境及生態局副局長黃淑嫻及氣象學家梁榮武教授頒發本年度「你真惜食！」創意料理大募集專業組及公開組的各個獎項，表揚各個善用剩餘食材、展現創意及零浪費理念嘅優秀作品。



美心將聯同香港理工大學酒店及旅遊業管理學院、中華廚藝學院和香港高等教育科技學院，於今年9月起展開「你真惜食！創意料理培育計劃」，由多位得獎廚師向學生分享零浪費烹調理念、食材升級再造技巧及可持續餐飲實務經驗，並將於3間院校內分別舉辦創意料理比賽，鼓勵學生把惜食概念轉化為菜式。



美心今年將繼續於旗下中菜、西菜、日本料理及西餅品牌推出新一輪「你真惜食！」得獎創意料理，讓公眾體驗惜食料理。喺7月書展期間，亦會推出兩本新作教育大眾善用食材，分別係輯錄逾30道創意零浪費食譜嘅免費電子書《你真惜食x綠得開心計劃：從剩食到盛宴的創意零浪費料理》，以及實體兒童繪本《STEM中西甜品大比拼》。



KellyChu