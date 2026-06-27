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KellyChu - 恒基地產慶祝成立半世紀大抽獎送「金廈」雙人來回機票等100份 | Executive日記

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KellyChu
5小時前
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生活 專欄
內容

　　今年係恒基地產成立50周年，為與市民慶祝走過半個世紀嘅重要里程，集團於即日起至9月6日期間舉辦「恒基50有禮 • 大抽獎」，送出逾100份豐富獎品！喺恒基地產旗下約1400個指定商場和商戶，以電子貨幣單一淨額消費滿港幣300元或以上，並登記成為「H COINS」會員以參加抽獎，有機會獲得恒基50周年999.9足金金幣、雙人來回機票等豐富獎品。凡成功參加兩輪抽獎嘅會員更可自動進入終極大抽獎，有機會獨得「The Henderson 999.9足金大廈擺件」，獎品相當吸引。

　　於6月26日至7月31日滿足消費要求嘅H COINS會員可參加第一輪抽獎，第二輪抽獎合資格消費日期則為8月1日至9月6日。每輪獎品包括：頭獎（兩名）各得恒基50周年999.9足金金幣一個（直徑約50毫米/約1.55両），每個價值約港幣83000元。二獎（一名）：獨得美麗華旅遊雙人來回機票（由香港出發至任何航點的經濟艙機票），價值約港幣82000元。 三獎（兩名）：各得AMOUR金鑽美容會籍一個，每個價值約港幣80000元。 四獎（一名）：獨得香港四季酒店尊尚海景套房住宿一晚，價值約港幣21,000元。

　　活動期間，恒基地產旗下各大商場將分別推出一連串夏日精彩活動及禮遇，包括主題角色大型打卡場景、航空職業體驗工作坊、室內夏日沙灘裝置，以及期間限定店等，為市民帶來更豐富體驗。有關「恒基50有禮•大抽獎」詳情及條款可瀏覽：50Aluckydraw.hld.com。

KellyChu

第一輪及第二輪抽獎頭獎各兩名，各得恒基50周年足金金幣一個。
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