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王佩兒 - 萬「」溫情 | 侃侃兒談

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王佩兒
21分鐘前
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生活 專欄
內容

　　六月仲夏悄然而至，亦迎來別具意義的「香港非遺月2026」。提起「非遺」，很多人或許會聯想到高深遠久的古老技藝，但其實它早已融入了我們的日常點滴。不講不知，香港這座現代化都市同樣擁有許多珍貴的「非遺」項目，例如端午的龍舟傳統競渡、精湛的中式長衫製作技藝，還有伴隨傳統佳節飄香的包糉手藝。

　　說到包糉，不經不覺，由煤氣公司主辦的「萬糉同心為公益」活動，自2000年舉辦至今，已是連續第27年了。這份堅持殊不簡單，多年來我們已累計為社會不同階層人士送出超過五百萬隻「愛心糉」，更曾三度榮獲健力士世界紀錄。從2000年和2007年的「同一場合包裹最多糉子」，到2023年的「線上線下最多人齊包糉」，每一個紀錄背後，都是無數熱情的雙手和愛心。

　　一項傳統活動要持之以恆、堅持傳承，守正之餘更需創新。每隔幾年，我們都會為活動注入新的意念，讓這項傳統技藝在與時俱進中發揚光大。以往活動多是「即包即煮」，現場煮熟後立刻送給長者；而現在我們提高了靈活性，改為現場包完後可以帶回家煮。小小改變，催生了許多溫馨的親子活動，將人與人距離拉得更近，而且參與者有更大的靈活性，將自己親手包的愛心糉送給身邊有需要的街坊和弱勢群體。

　　每年活動中最讓我動容的，是無私奉獻的義工們。他們將愛心默默「包」進每一片糉葉，再透過各地區的議員和不同社福機構的積極參與、鼎力配合，把節日溫情與問候傳遍社區。過去幾個星期，我多次落區參與其中，真切感受到「社區處處洋溢萬糉溫情」。更讓人欣慰的，是現場隨處可見「家庭樂」——有親子互動，有敬老關懷，一個家庭，兩代人甚至三代同堂包糉、樂享天倫，呈現的不僅是中國傳統的手藝，更是華夏家文化中崇尚的親情、關懷與溫馨。

　　在推動包糉技藝傳承的過程中，我一定要和大家分享一下我們煤氣公司的「偉大發明」：包糉神器。想當初，我們發現不少市民尤其是年輕一代在學習包糉時，很難掌握力道和形狀的要領，包出來的糉子往往「高矮肥瘦各不相同」。當時我就想，酒樓賣的糉子是怎麼做到「隻隻一樣」的呢？背後一定有工具可以解決這個痛點。於是，我們找來市面已有的包糉器具從中偷師、加以改良，還大膽借助當時剛興起的3D打印技術來製作模具雛形。經過反覆試驗，終於創造出一款能讓「零基礎」人士也能快速上手的「神器」。今時今日，許多小朋友在神器的幫助下也能「輕鬆上手零失敗」，越包越有信心。

　　非遺文化的弘揚，能有煤氣公司的一分努力和堅持，着實令我們深感欣慰。

王佩兒

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