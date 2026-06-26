Titus - 登上巔峰 | 錶奇立異

兩個月前，我感覺自己登上了巔峰，手錶收藏的巔峰。



「人生沒有夢想，跟鹹魚有甚麼分別？」我猜，大家都總會有自己各方面的夢想吧，例如不斷升職，做公司高層，或自己的生意有一天發行上市，成為大企業家。這些夢想雖然很遙遠，卻推動着我們每天努力向上。



自從我愛上手錶，有一個品牌成為了我遙遠的那個目標，就是Patek Philippe百達翡麗。這個品牌由始至終都是那個觸不可及的牌子，散發着一種神秘的感覺。走進他們的專門店裏，氣場跟其他牌子截然不同。另外，它們理念及方向很有趣，推出的不同系列大多數都只有兩至三個顏色及物料配搭，不像其他品牌會推出多款顏色物料配搭任人選擇。而且，Patek一直給我的感覺就是無論外界多少聲音，他們都不會理會，只管專注做好自己的手錶，這一點，令我深深愛上了這個品牌。



一直以來，Patek是一個遙遠的夢想，直到兩個月前，我收到消息，說我一直等待的Patek Philippe手錶已到貨。我還記得那是一個我早上起來看到的訊息，把睡眼惺忪的我開心醒了，終於，我登上了巔峰。究竟買了那一隻錶？自己看圖吧（答案是Calatrava 6196P）。



買到自己的dream brand感覺妙不可言，但我領悟到，這種登峰的感覺只不過是一剎那，很快便回到現實。真正的得着，反倒是那段追夢的路。所謂釣勝於魚，過程中的付出、學習、期待與渴望，才是最漂亮的風景。



一山還有一山高，夢想到手後，新目標又會浮現，與其為未圓的夢歎息，不如沉醉於攀登的每一步，那才是你手錶收藏路上的光輝。



Titus