李純恩 - 黃梅天 | 好好過日子

江南梅雨季節，天天淅淅瀝瀝，雨下個不停。上海的朋友見我發香港陽光燦爛的照片，羨慕不已。我跟他說，上海算好的了，有個四川青城山的女孩子跟我說，每年到了春天雨季，連續一個多月，她青城山家裏的東西好像沒有一樣是乾的，到處都濕乎乎，連人也一樣，整天濕濕粘粘，十分難受。



這個季節多雨，許多地方因此而江河泛濫。前些天在桂林旅行我還寫了篇回憶從前廣西發大水的文章，不料旅行回來，桂林、柳州就沒停過發大水，城市馬路都成了河道，網上影片所見，桂林的灕江水位高得把象鼻山周圍的觀景點淹成一片澤國。與之相比，江南的雨水真是小兒科了。



香港近來雨水也多，上星期連續兩天發了黑色暴雨警告，有一天還一連發了兩次。消息和畫面經網絡傳開，北方的朋友見了就來關心我，大概是看到「黑色暴雨警告」幾個字太刺激，不知究竟有多嚴重。於是我就將香港黃、紅、黑三級暴雨警告的程度跟他們科學普及了一下。不然遠在北京看到香港發黑色暴雨警告，就感覺天上倒下來的雨都是黑色的，恐怖極了。



有的朋友已經開始了暑假旅行，去了歐洲。歐洲沒有下雨，但是高溫，這些天新聞裏都在報歐洲高溫，許多國家的高溫已經破了去年八月最熱時候的紀錄，還熱死了不少人。這時候，歐洲人見到我們這裏下大雨，說不定還很羨慕，下雨涼快呀！我跟身在歐洲的朋友聯繫，問他們熱不熱，他們說熱，但也沒有想像中那麼嚴重，玩得還是挺舒服。可見旅行在外，自然界風調雨順很重要，自己心裏風調雨順更重要。



李純恩