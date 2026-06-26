黃詩詩 - 四川威士忌配四川菜 | 詩詩酒樂園

四川威士忌配四川菜夾不夾？剛試了中國四川眉山「 疊川威士忌」與米芝蓮一星及黑珍珠一鑽「成都宴」聯乘推出疊川純麥芽威士忌川菜配對限定菜單。活動當日很高興再與疊川的首席釀酒師楊濤博士會面，與他了解更多這中國威士忌的特色及配中菜點解特別夾。

以三大洲橡木桶陳釀及調配，除了用美國的波本桶及西班牙的雪莉桶，最特別是用了中國長白山的單嶺木桶去陳釀，帶出複雜而具中國獨特性的陳皮及檀香香氣。試了疊川純麥芽威士忌，帶雲呢拿、拖肥、橙花、香料、柑橘、朱古力等味道，更含獨有來自中國桶的陳皮及檀香味道，充滿中國風味。



席間更率先試了出年才推出的Smoked Chinese Single Oak Cask及PX Cask，以及特別訂造的Master Distiller's Cask Selection，每款都各有自己的獨特風味。我覺得帶煙燻味的威士忌很特別，跟蘇格蘭艾雷島的「醫院味」截然不同，靈感來自四川的煙燻肉技術，帶四川臘肉的煙燻香氣，真的很特別。



試了威士忌 X 川菜配對限定菜單，我覺得「國宴清湯雞豆花」很特別，以為在吃豆腐湯，其實豆腐是用雞肉打成的，雞湯亦都清甜濃郁。而我最鍾意是「大紅袍貢椒乳鴿」（見圖）配對，花椒帶出威士忌更多檀香及果香香氣，同時亦令花椒的香氣昇華，充滿麻香及威士忌香氣！限定菜單做到7月12號，喜歡威士忌的你都快來試試啦！Cheers！



葡萄酒及烈酒作家

酒評人及電視節目主持

黃詩詩