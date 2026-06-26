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胡慧沖 - 曼谷大型商場 變身「室內唐人街」 | 筆泰沖動

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胡慧沖
21分鐘前
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生活 專欄
內容

　　下星期6月30日位於曼谷Ratchaprasong商圈、毗鄰Big C及四面佛的The Market Bangkok，將以全新面貌重新開幕，今次最大賣點就是打造成「室內唐人街」，希望成為曼谷市中心最新的美食及打卡熱點。

　　其實，The Market自開業以來一直走得並不容易。最初開幕時，商場原本希望打造一個「室內版JJ Chatuchak市集」，將周末市集的特色搬進冷氣商場，希望吸引遊客及本地人。不過，由於商場氣氛及商戶組合未能複製真正市集的魅力，人流一直未達預期。

　　疫情前，商場再作出重大調整，引入日本人氣品牌Don Don Donki，希望藉着日本商品及超市帶動整體人流，可惜效果仍然未如理想。其後再遇上新冠疫情，對旅遊業及零售業造成沉重打擊，令商場經營雪上加霜。

　　據當地曾經流傳的消息，在最艱難的時期，整座商場竟然只剩下約13間店舖仍然營業，大量樓層幾乎空置，冷清得與昔日開幕時的熱鬧景象形成強烈對比。最終，管理層決定忍痛將商場暫時關閉一段時間，全面重新規劃定位，希望以全新的方向重新出發。

　　今次重開，The Market放棄以往的市集概念，改為打造充滿中華文化特色的「室內唐人街」，引入更多中式餐飲、特色小食、懷舊街景及霓虹燈裝飾，希望利用嶄新的主題，吸引本地市民及海外旅客重返商場。

　　最後能否成功翻身，仍有待市場驗證，但對The Market來說，這次可說是背水一戰，也將會是曼谷下星期最值得關注的商場大事之一。

胡慧沖

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