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張諾 - 芬蘭日本設計兩生花 | 任意行

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張諾
20分鐘前
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生活 專欄
內容

　　今年哥本哈根「三日設計節」（3 Days of Design）再度把整座城市化成設計舞台，十多個展區散落於街道、港口與歷史建築之間。雖然大部分展覽免費開放，但要在短短3天內走遍所有展館幾乎是不可能的任務。我只挑選了幾個特別感興趣的，其中最令我留下深刻印象的，是芬蘭品牌Iittala與日本三宅一生設計室帶來的燈飾展。

　　位於海港旁的Iittala臨時展館，為紀念Alvar Aalto經典花瓶誕生90周年而設。展館由丹麥設計工作室TABLEAU操刀，巧妙地把Aalto花瓶標誌性的有機曲線轉化成建築語言，整座建築彷彿一個讓人走進其中的巨型花瓶，簡潔卻極具感染力。

　　館內展出「Aalto 90 City Vase」系列，6款周年紀念版分別向赫爾辛基、東京、阿姆斯特丹、哥本哈根、柏林及紐約致敬。每件作品都承載着不同城市的氣質與故事，展現同一設計如何容納多元文化。現場還播放來自Iittala玻璃工廠的環境錄音，高溫熔爐的低鳴、吹製玻璃時的呼吸聲，以及玻璃成形的細微節奏，讓人即使身處北歐盛夏，也能感受到工藝背後的溫度。自1936年誕生至今，Aalto花瓶依然歷久常新，正是經典設計的最佳例證。

　　日本三宅一生品牌則將「一塊布」的設計哲學，由服裝延伸至照明領域。「O Series」燈飾以一體成形的橢圓鋼線為骨架，配合獨有的Steam Stretch技術，令布料在受熱後形成富層次的立體褶襉。

　　今次新作以木與石為靈感，把自然紋理化作燈罩表面圖案。當光線穿過疏密有致的褶襉，映照出如樹皮與岩石般的細膩光影，簡約而富詩意，也展現日本美學對日常生活的細緻想像。

張諾

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