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七仙羽 - 一戶兩大門 人財都難存 | 七仙語

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19分鐘前
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生活 專欄
內容

　　客人陳生看中了某村屋，買入之前他請我看一看。到了現場見到一戶有兩個大門、背後又有門，我說：不要買！

　　一戶人家有兩個大門非常不好，俗語說「一戶開兩門，人財都難存」。這類格局會影響家庭的凝聚力與財運。這種大門會不聚財、常破財，因為兩道大門導致氣場混亂，無法形成固定的財庫，容易引發「財來財去」不聚財的現象。

　　另外，兩個大門這代表着有兩個家，即第三者會出現，家中成員容易吵架、分離，夫妻感情容易不睦。由於有不同的進出通路，居住者之間互動減少，就像家人各有心事、不願意團結，有「分食」的跡象。「兩口分食」也寓意家人感情分裂，甚至影響後代。

　　若房屋的兩個門相通或形成對流，會更嚴重，會導致家中氣流過於浮動，做事難成，導致人心不安。

　　若能將兩扇門減少為一扇，封死其中一個門，最徹底的方式是將其中一個主要大門（通常是使用率較低的那道門）封閉。封門不一定要砌牆，只要平時不開、不使用，並在門口擺放屏風或特定風水物亦可。

　　明確定義哪一個是真正的「大門」，另一個門則減少使用，或者將次門的造型設計成類似牆面，降低其「門」的屬性。

　　最好封門，若無法封門，可以在大門內或門口安置麒麟、貔貅等神獸，以穩定因兩門而混亂的氣場，減低傷害。

　　其實目前很多單位打通後會出現兩大門，建議務必確立「主要進出口」，將另一個封閉及化解，以免影響家庭運勢與財運。

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