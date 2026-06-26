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KellyChu - 港鐵商場推夏日獎賞 6．29「一Click即搶」優惠券總值逾700萬 | Executive日記

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KellyChu
19分鐘前
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生活 專欄
內容

　　熱辣辣嘅暑假殺到嚟，仲諗緊去邊度消暑消費？港鐵商場幫大家準備好一連串精彩活動，由6月29日起推出購物獎賞同音樂表演，等大家由日頭玩到夜晚，「玩得開心、買得盡興」！

　　備受期待嘅「一Click即搶」，於6月29日中午12時開搶。MTR Mobile會員登入App，在「優惠」頁面即可免費領取電子優惠券，今年合共送出逾2.2萬份，總值高達710萬元，包括500元時裝同指定美容品牌電子券，以及總值300元的指定商場電子券，唔好錯過！

　　緊接嘅「夏日大激賞」由7月1日至8月31日，會員喺德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方、THE SOUTHSIDE及連理街參與商戶（超市同服務類別除外），以電子貨幣單一消費滿800元並賺取MTR分，即可獲贈合共300元港鐵商場指定電子優惠券。

　　港鐵商場再聯乘Mastercard推出「限定驚喜加碼」，由7月4日至8月30日逢周六日，喺德福廣場、青衣城、PopCorn及圍方以合資格Mastercard卡單一簽帳滿500元，即可參加夾彩蛋遊戲一次，贏取彩蛋公仔或商場現金券！

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