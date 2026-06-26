KellyChu - 王曉慧參演《給阿嬤的情書》獲激讚 青年「阿嬤」不入娛圈 回工廠做設計 | Executive日記

《給阿嬤的情書》起用素人演員，喺內地和香港爆紅，電影中由王曉慧（下圖）飾演青年時嘅淑柔，氣質質樸，眼神如水清澈，讓萬千觀眾為之傾倒，包括Kelly在內。豆瓣為電影評分，一路攀至9.3。不少人成為王曉慧嘅粉絲，以為又有一顆新星即將升起。然而，原本職業喺係玩具廠任插畫設計師嘅佢，轉身就回到廠內嘅畫桌前，繼續描畫她心中嘅卡通形象，此舉又再次引發內地網民熱議。



「我沒有覺得是自己的演技好。」喺鳳凰衛視專訪中，王曉慧說得平靜，「淑柔這個角色好，可能我有一些東西契合了她，但下一個角色不一定就能這樣。」這話讓人想起侯孝賢鏡頭下的非職業演員，那種天然去雕飾的真實，恰恰是無法複製嘅剎那。她清醒地知道，自己不是科班出身的演員，只是恰好在某個午後被命運拉去試鏡，恰好與一個角色靈魂相認。



更讓人動容嘅係，她對隱私的守護。「作為公眾人物，大家會慢慢想知道你的隱私，這個我也沒有做好準備。」在這個人人都渴望被看見的時代，她選擇被看見後依然保持距離。有網民感歎：「這才是真正的素人，紅是意外，不紅是本分。」也有人惋惜：「多少人擠破頭想進圈，她卻把機會輕輕放下。」



戲裏，謝南枝冒充木生寄了十八年的信，守護一個素未謀面的家庭；戲外，王曉慧用一次婉拒，守護了自己平靜的生活。潮水帶來看似輝煌的饋贈，她卻知道，有些東西比掌聲更值得珍惜。這個時代缺的不是明星，而是能在聚光燈亮起時，依然記得自己是誰的人。



KellyChu

