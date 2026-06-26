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林靖風 - 婚禮 檢察官與三次告別 | 優雅以後

優雅以後
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林靖風
17分鐘前
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生活 專欄
內容

　　《戲劇性婚禮》以一種極端的形式，探討「愛一個人是否需要接受對方的所有過去」這一個命題。在一對情侶正式結為夫妻之前，他們透過一次互相坦白，卻發現對方都有難以被接受的過去。這是否意味着他們從前一直愛錯了人？「真愛，是徹底的接納。」查理在修改自己的結婚致辭時，寫下想要說服自己的話。經歷了一場不堪的事件以後，一段感情又是否真的可以重新開始？

　　《檢察官的密函》以冷冽的畫面與冗長的對白，呈現官僚制度中的沉悶與壓抑，一切都必須透過白紙黑字來證實真實性。故事中大部分的場景都頗為寂靜，只可以聽見空間外的交談聲及車輛行駛的聲音。只有在科尼耶夫檢察官出發前往某個地方時，短暫的音樂才會出現。監獄長對檢察官說：「我們活在亂世，你一定懂。」相較於官員的老謀深算，涉世未深的科尼耶夫仍然堅守着「不能在犯罪前就給人判刑」的信念。

　　《愛的三次告別》敘述了一個關於分手與哀悼的故事，一段關係的結束需要透過三次的告別，才可以成就互不相欠的結局。分手總是不平等地單方面提出，然後在分開以後就會進行一段不捨的拉扯。安東尼奧嘗試解釋分手的原因：「人生總會做些沒有任何道理的事。」只有在雙方準備離開的時候，才會是真正的結束。

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