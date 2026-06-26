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查小欣 - 銅鑼灣馬蹄蘭餐廳 | 查乜料

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查小欣
19分鐘前
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生活 專欄
內容

　　銅鑼灣如心酒店新進駐的餐廳Parkside @ Nina CWB設計如花卉藝術館，巨型至頂的象牙白馬蹄蘭，花冠穹頂，弧線優美像香檳杯，落地玻璃窗坐擁維園景色和熱鬧的城市脈搏，超高樓底倒置漏斗型花瓣，馬蹄蘭化身不同燈飾，溫暖親切。被譽為「全球最美50間咖啡館」，實至名歸。

　　白色馬蹄蘭的花語是純潔誠摯、忠貞不渝的愛，溫馨提示男士們，此情此景，最啱表白或求婚，最佳撐枱腳位置是窗旁圓枱。

　　菜式中西合璧，Set Lunch更性價比高，$178三道菜，前菜、餐湯、五個主菜任選，$198連甜品四道菜，份量十足，在如此旺區，靚靚舒適餐廳，酒店式服務，認真抵食。

　　來晚餐，開了瓶Louis Roederer香檳，價錢友善，另外點了特色Mocktail「Magic Potion」，混合蝶豆花及熱情果炮製，濃厚漸變的紫藍，好睇又醒胃。

　　前菜點了精巧吸睛的「煙三文魚迷你脆筒」，輕巧香口；不可錯過的惹味「韓式炸雞」；而最難得是他們有「日式煙吞拿魚酸種薄餅」，酸種餅身軟糯加上流心蛋的蛋漿，推介；「蒜香烤薄餅」，風味濃郁；各人大讚「脆皮烤乳豬」；「烤美國牛柳」，牛魔王之選；主食點了「燴牛𦟌及牛筋扭扭麵」，麵條煙韌彈牙，很快清碟。

　　甜品當然要點向餐廳的稀有巨大木化石至敬的「特色木化石朱古力蛋糕」，造型仿木化石，朱古力味濃郁，臨走前記得同木化石打卡。

查小欣
 

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