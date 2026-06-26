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郭志仁 - 巴黎審判 | 九宮格

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郭志仁
19分鐘前
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生活 專欄
內容

　　五十年前，1976年巴黎，葡萄酒界上演了一場石破天驚的世紀對決，通稱「巴黎審判」（The Judgment of Paris）。對決由舉世聞名的法國頂級佳釀，迎戰初出茅廬的美國加州新秀。最終，由專家盲品評選，加州葡萄酒奇蹟般地包辦了紅、白酒冠軍。紅酒桂冠是鹿躍酒莊Stag's Leap Wine Cellars，白酒則是蒙特萊納Chateau Montelena。這場賽事雖未動搖法國酒的至尊地位，卻成功將加州葡萄酒推向國際舞台。

　　提及審判，就會想起法庭，或是雨果筆下《悲慘世界》的宿命審判。集思廣益，「巴黎審判」這個傳統譯法，怎樣可以更精確? 例如「巴黎鑑定」或「巴黎盲飲對決」?

　　這段精彩歷史，後來改編成電影《酒業風雲》。電影描繪了蒙特萊納酒莊第二代、釀酒師與女實習生一段浪漫三角戀。當然，這些愛情線純粹是為了銀幕效果而設計的情節。現實中，這位酒莊少東與太太的真實邂逅，也不比電影遜色。兩人在各自出席完婚禮派對後意外相遇，在音樂中起舞，甚至在年輕荷爾蒙刺激下一同爬上大樹談情。

　　婚後，男方繼續守護着家族酒莊，太太則以獨立釀酒師身份，在各大頂尖酒莊揮灑創意，後來更被譽為美國「納帕谷葡萄酒天后」。兩人相處之道，在於彼此支持，卻絕不干涉對方專業。許多成功婚姻都跟他們一樣，以界線及空間成就彼此。趁本月26至28日的加州美酒月公眾活動，一齊舉起加州美酒，向五十年前那份向世界展現的大膽眼光與開放心態致敬。

　　「請你閉上眼，問自己無數平凡日子裏面，選出你生命中最好的那一天」 五月天—《最好的一天》

郭志仁

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