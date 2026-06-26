方保僑 - 中美AI科技角力進入新階段 | 方程式

在美國持續收緊對華高端晶片出口管制的背景下，Nvidia（輝達）近日轉以CPU作為切入點，向中國市場推廣其最新Vera AI處理器，可視為一種「側門策略」。該處理器基於ARM架構，主打AI運算與代理式人工智能（Agentic AI）應用，目前尚未被納入美國出口限制清單，為Nvidia在受限環境下開拓中國市場提供了新的可能。據悉Vera CPU已進入量產階段，單顆價格逾兩萬美元，整體AI伺服器方案成本更高達千萬美元級別。雖然中國雲端服務供應商初期僅計劃於海外數據中心測試部署，但已顯示出在GPU受限情況下，企業正尋求替代運算架構的實際需求。



與此同時，中國科技企業也加快自主布局，以字節跳動（ByteDance）為例，正積極與本土晶片企業，如天數智芯、華為及寒武紀合作，計劃大規模採購AI晶片，以支援其生成式AI平台「豆包」等應用。此舉反映中國加速推動AI晶片國產化，力圖降低對Nvidia GPU的依賴，並建立自主可控的人工智能供應鏈。



AI晶片競爭已超越單純的技術與市場層面，延伸至科技政策與供應鏈安全的博弈。美國的出口管制措施，反而加速了中國本土半導體產業的自主研發，而Nvidia則需在合規與營收之間尋求平衡。Vera CPU能否成為突破口，仍待市場驗證，但可以確定的是，全球AI晶片格局，正進入多方位競爭的新階段。



香港互動市務商會創會會長

香港資訊科技商會榮譽會長

方保僑