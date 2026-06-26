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麥華章 - 中環高級餐飲體驗 | 玫瑰人生

玫瑰人生
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麥華章
19分鐘前
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生活 專欄
內容

　　香港芸芸餐飲集團中，最具規模要數美心，由1956年於中環連卡佛大廈創立首間美心餐廳開始，迄今發展至擁有2000間分店及逾80個環球餐飲品牌，聞說為慶祝成立70周年，該集團旗下30個品牌將稍後推出全城特惠禮遇，同慶重要里程碑。

　　月前，該集團又有新店啟業，於中環置地廣場開設了中菜食府醉雍樓，重新演繹屬於中環的高級餐飲體驗，由擁30年經驗的總廚張偉忠坐鎮。張師傅是我最欣賞專長精緻中菜的名廚之一，來自新加坡的他不拘一格，擅長於傳統粵菜中加入東南亞與西式元素，使人口味一新，瞬即成其粉絲。

　　菜如其名，醉雍樓主打一系列以酒入饌菜式，透過酒香層次與食材鮮味巧妙結合，為中菜注入當代新意，當中「熟醉系列」是招牌菜，我在該店嘗過其名菜熟醉羅氏蝦，一吃驚為天人，肉質鮮甜的羅氏蝦以20年花雕及雙酒配方醃製，熟醉入味後，酒香與鮮味平衡，配以濃縮蝦汁製成的晶瑩啫喱，再點綴魚子醬，層層堆疊鮮香、酒香與海洋鹹鮮，令人回味無窮。

　　該店還供應精緻午市手工點心，我曾細嘗其「匠心工藝風」及「火之藝術」點心系列，前者包括：苗家酸湯金魚餃、醉雍特色蝦餃皇、藍夢蝶豆苗餃、魚子鵪鶉蛋燒賣、檸蜜網油牛肉球；後者則有：軟心叉燒酥、一口和牛酥、松露菌皇黑天鵝酥、紅米酥炸脆皮蝦餃、開心果手工手袋酥；均食味繽紛，各具俘虜味蕾及吸睛特色，例如苗家酸湯金魚餃造型可愛別致，餃皮薄透晶瑩，柔韌有度，餡料以長崎鱸魚及鮮蝦剁成，口感鮮嫩幼滑，融入酸菜粒的味酸爽口與馬蹄粒的清脆口感，與用貴州黔東南天然發酵工藝製煮成的經典酸湯同吃，湯鮮餃嫩，酸而不嗆，令人一吃難忘；而松露菌皇黑天鵝酥又一色香味形俱全的佳作，優雅黑天鵝造型堪稱一流打卡賣相，酥脆外層不油不膩，入口即化，餡料是加入珍貴黑松露的野菌蓉，菌香馥郁香濃，風味深邃迷人。

麥華章
 

松露菌皇黑天鵝酥
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苗家酸湯金魚餃
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