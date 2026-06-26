馮應謙 - 保溫杯：從必需品到時尚icon | 花樣男教授

現在是暑假。走過空蕩蕩的教室，最常見的不是書本，而是一堆失物箱。打開看，最多的就是保溫杯。設計花款、顏色多到像手機一樣。



我說的保溫杯，英文是tumbler。一般都是不鏽鋼內膽，但外面現在很少造成傳統金屬色，大多數是啞色、特色顏色。保冰、保熱都行。大家講環保，保溫杯可以重用，這點很合年輕人價值觀。現在保溫杯熱賣到連消委會都有報告。這些測評一般只看兩點：第一會不會漏水，第二能不能保溫。功能實用的話，日本牌子不用想，Tiger、Zojirushi，學生時期我也是用這些。



不過，現在Gen Z或者新世代，考慮方式好像不一樣了。近年最紅的Stanley Quencher H2.0，也叫冰霸杯，就是全球網紅保溫杯，據說是在TikTok掀起來的。我身邊朋友去yoga、健身房，每個人都有一個。為甚麼紅？一來夠大隻，二來真的太instagrammable了。顏色選擇超多，完全顛覆傳統的鋼色，有馬卡龍粉、柔霧藍、極光紫等等。失物箱裏還經常看到韓國LocknLock的保溫杯系列，細細個又有手柄，顏色一樣夠cute，IG經常會出現。



反觀我自己，經常坐在辦公室開會，大部分時間都不需要帶保溫杯。雖然家中有十多個，但我總選一兩個款去用，第一，不能太重，第二，雖然不是最潮，也要一個high class的，純鈦材質就自然之選，雖然貴一點，但很輕巧，看起來也乾淨利落。還有就是我喜歡喝中國茶，鈦金屬無味，適合盛裝各種飲品，咖啡、茶都不怕。



說到底，保溫杯的潮流和設計不斷變，從功能到外型都越來越花心思，已經是生活很有代表性的日常物品。對年輕人來說，或許不只是喝水，就像一種態度，一種自我風格的配件。但回到實用面，挑一個適合自己的，自己喜歡最重要。無論是顏值還是性能，實用還是搭潮，其實沒有標準答案。



馮應謙