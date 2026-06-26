Cally - 99元歎原個冬瓜盅！ 大家樂夏日消暑 抵食推介 | 商界講呢啲

炎炎夏日，氣溫屢創新高。要數消暑佳品，必定是清甜滋潤的冬瓜盅！剛收到好消息，大家樂於6月27日至7月1日一連5日推出限定「冬瓜盅」二人套餐，晚市時段只需99元超值價（標準價140元）就可以享用到，性價比極高。



不足百元可以歎雙人餐，而且用料絕不馬虎。餐廳特意挑選種植約90天的綠春小冬瓜，貪其鮮甜厚肉、形狀優美。加上時令夜香花、瑤柱、勝瓜及花菇等滋潤食材，一起即場燉煮近1小時，火候十足，啖啖滋味。



除了足料原個冬瓜盅，套餐更包1碟叉燒、自選兩款即炒小菜及兩客白飯。若想加碼慰勞自己，只需加10元，即可將小菜升級轉配原條豉汁蒸魚（註：任選小菜不包括口水雞、燒味雙拼及蒸魚），絕對是大件夾抵食！



要留意的是，這款冬瓜盅二人餐只限晚市（下午5時30分後）供應，不適用於自助點餐機及手機點餐。冬瓜盅每天數量有限，個別分店售完或會以兩客老火湯代替。立即約定親友，去品嚐這道誠意之作啦！