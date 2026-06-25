張諾 - 漫步哥本哈根設計日 | 任意行

三天時間，足以讓一座城市化身設計遊樂場。每年六月在丹麥首都哥本哈根舉行的「3 Days of Design」，正是一場全城參與的設計盛事。沒有單一展館，整個城市就是展場，街道、庭院、舊建築與港口空間，都成為設計對話的一部分。



設計不再局限於展廳內的靜態陳列。漫步鵝卵石街道，轉角或許便遇上一場家具展；走進港口旁的玻璃溫室，又可能聽到設計師分享如何把回收漁網轉化成座椅。活動大多免費開放，沒有專業人士與普羅大眾的界線，讓設計真正融入日常生活。



今年活動超過400場，涵蓋13個設計區。音響品牌B&O在旗艦店探索聲音與空間的互動關係；丹麥紡織品牌Kvadrat則與藝術家合作，將布料化成大型裝置，為建築外牆添上柔軟而富層次的表情。意大利駐丹麥大使館亦難得向公眾開放，展示意大利設計與工藝的魅力。



永續理念貫穿整個活動。展場廣泛採用可重複使用的模組和海藻等生物材料，工藝示範則聚焦如何延長產品壽命，展示美感與環保並非對立，而是可以並行不悖。



我在市中心尋找日本設計師三宅一生展覽時，誤打誤撞走進一家日本瓷磚企業的展館。這家來自大阪的公司正積極開拓北歐市場，它的瓷磚有如藝術品一樣，選擇在設計周期間亮相顯然經過精心盤算。雖然場地租金和住宿成本水漲船高，但全球設計師、買手和品牌代表雲集城中，加上展館恰好位於熱門展區，宣傳效益自然事半功倍。



丹麥設計一直相信「好的設計屬於每一個人」，而這場盛會正是最佳示範。它讓人重新思考物件如何誕生、空間如何塑造生活，也勾勒出一個重視日常品質的社會面貌。若有機會，不妨明年六月走一趟哥本哈根，帶回對美好生活的全新想像。



張諾