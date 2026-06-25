Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮程淑儀 - 暑假留港，同樣精彩 | WestK 留聲機

WestK 留聲機
WestK 留聲機
馮程淑儀
4小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　今年夏天雨水特別多，或許讓市民外出的興致稍減。然而，文化藝術有着不可抗拒的魅力，參觀博物館更不受天氣左右，西九文化區（西九）M+與香港故宮文化博物館於今個夏天帶來連串精彩展覽，讓一家大小在舒適的環境一同開展有趣又富啟發性的文化旅程。

　　M+全新特別展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」將於本周末開幕。展覽以10個與日常生活息息相關的動詞為主題，透過21件趣味盎然的裝置，引導大家思考設計如何滲透生活每一個環節－－從用餐、出行、到遊戲，部分展品更呼應香港地道的飲食文化和環境，例如以巨型筷子夾起燒賣的裝置、從黃色斑馬線設計看港人過馬路的習慣等。展覽透過遊戲、互動裝置和沉浸式視聽室等，讓參觀者親身體驗展品，是十分適合一家大小的親子活動。

　　香港故宮文化博物館今年推出的9個全新展覽，其中4個已經開幕，包括與故宮博物院聯合主辦的「香港賽馬會呈獻系列：紫禁城看世界－－中外文化交流與互鑒」，以及香港著名書畫家及書畫鑒藏家黃君實（1934–2026年）的大型回顧展「欣於所遇－－黃君實的書畫鑒藏與藝術」。去年11月中開幕、引起全城熱話的特別展覽「古埃及文明大展－－埃及博物館珍藏」亦將踏入展期最後2個月，於8月31日落幕。適逢暑假，博物館將推出多個古埃及主題親子工作坊，以及歷奇親子夜等有趣活動，相信對古埃及5000年文明有興趣的訪客會把握最後2個月展期參觀。事實上，近期展廳又再人頭湧湧，如果想有更好的參觀體驗，不妨於平日參觀展覽，或提早購買周末早上入場門票，避開下午人流高峰時段。

　　今年西九與貓結下不解之緣，繼大受歡迎的埃及法老貓最近空降本港9個港鐵站及港鐵商場外，經典音樂劇《CATS》將於8月6日起在戲曲中心大劇院上演超過30場。這齣以不同造型的貓為主角的世界級製作，於1981年在倫敦首演，40多年來歷久不衰，至今已到過超過50個國家/地區巡演，這次香港站巡演勢必為觀眾帶來一場視聽歌舞盛宴，令人期待。

　　有見不少市民選擇離港消費，政府及社會各界近期積極推動「票尾經濟」，我和團隊亦不斷思考如何發揮西九結合文化藝術與特色活動的優勢，吸引市民留港消費。西九自年初起推出一系列「票尾」優惠，並會在今個暑假加大力度－－持有西九2所博物館的入場門票或指定表演藝術節目或指定活動票尾的訪客，可於同一月份內在西九園區的餐廳、商店與停車場專享優惠。此外，西九的合作票務平台亦推出限定禮遇－－持有M+入場門票可獲贈免費西九渡輪單程船票。從欣賞精彩展覽及表演藝術節目，到乘搭渡輪飽覽維港景致，再在園區享受中西美食，目的是為訪客打造豐富多元的文化消閒體驗。

　　除了聯乘西九的場地和商戶外，我們亦探討與其他本地旅遊景點、餐飲行業與零售商戶合作，以票尾優惠串連文化藝術、體育賽事、餐飲和零售體驗，鼓勵市民留港消費，同時吸引更多海內外旅客訪港。當「西九文化票務」今年下半年開通後，我們將具備更好條件推動文體旅跨界合作，進一步釋放盛事經濟的潛力。

馮程淑儀

最Hit
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
港鐵「背囊黨」繁忙時間頂心杉惹公審 港男爆粗怒轟自私精：「除低幾個站好X難？」｜Juicy叮
港鐵「背囊黨」繁忙時間頂心杉惹公審 港男爆粗怒轟自私精：「除低幾個站好X難？」｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
生活百科
14小時前
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
生活百科
14小時前
警國安處搜「獵人書店」 兩人涉煽動等罪被捕 包括負責人黃文萱
突發
5小時前
5歲男童患兒童癌王 硬淨港媽剖白「預咗1年半打大佬」寄語家長勿輕視持續肚痛/流鼻血/發燒｜健康專訪
5歲男童患兒童癌王 硬淨港媽剖白「預咗1年半打大佬」寄語家長勿輕視持續肚痛/流鼻血/發燒｜健康專訪
醫生教室
2026-06-22 21:00 HKT
懷疑手機Google偷聽？簡單3步設定防竊聽保私隱 Android / iOS都適用
懷疑手機Google偷聽？簡單3步設定防竊聽保私隱 Android / iOS都適用
生活百科
16小時前
$50歎足一斤醬香雞！$10起加配滷水鴨舌/葡撻/糖水 連鎖快餐店外賣加餸優惠
$50歎足一斤醬香雞！$10起加配滷水鴨舌/葡撻/糖水 連鎖快餐店外賣加餸優惠
飲食
13小時前
張晉親吻舉動被轟欠邊界感？蔡少芬兩女長得亭亭玉立 吊帶裙穿搭展現青春氣息
張晉親吻舉動被轟欠邊界感？蔡少芬兩女長得亭亭玉立 吊帶裙穿搭展現青春氣息
影視圈
19小時前
北上注意！ 廣東爆發手足口病疫情、深圳淪重災區 酒精對腸病毒71型無效？
北上注意｜廣東爆發手足口病疫情、深圳淪重災區 酒精搓手液對腸病毒71型無效？
醫生教室
14小時前
更多文章
伊斯蘭文化對中國青花瓷造型的影響。
馮程淑儀 - 「一帶一路」文明的交匯 | WestK 留聲機
　　上周，行政長官李家超率領代表團訪問中亞兩國。期間，香港故宮文化博物館與烏茲別克斯坦國家歷史博物館簽訂合作備忘錄，是西九文化區（西九）首次與中亞國家簽訂合作備忘錄，擴展了西九的全球合作網絡，讓香港與中亞建立起文化交流的橋樑。今次兩館合作範圍廣泛，涵蓋研究、展覽、教育及人才培訓，雙方已落實於2028年底合辦展覽，讓兩地觀眾可以欣賞雙方的珍藏。 　　烏茲別克斯坦位處中亞心臟地帶，是古代絲綢之路
2026-06-11 02:00 HKT
WestK 留聲機