馮程淑儀 - 暑假留港，同樣精彩 | WestK 留聲機

今年夏天雨水特別多，或許讓市民外出的興致稍減。然而，文化藝術有着不可抗拒的魅力，參觀博物館更不受天氣左右，西九文化區（西九）M+與香港故宮文化博物館於今個夏天帶來連串精彩展覽，讓一家大小在舒適的環境一同開展有趣又富啟發性的文化旅程。



M+全新特別展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」將於本周末開幕。展覽以10個與日常生活息息相關的動詞為主題，透過21件趣味盎然的裝置，引導大家思考設計如何滲透生活每一個環節－－從用餐、出行、到遊戲，部分展品更呼應香港地道的飲食文化和環境，例如以巨型筷子夾起燒賣的裝置、從黃色斑馬線設計看港人過馬路的習慣等。展覽透過遊戲、互動裝置和沉浸式視聽室等，讓參觀者親身體驗展品，是十分適合一家大小的親子活動。



香港故宮文化博物館今年推出的9個全新展覽，其中4個已經開幕，包括與故宮博物院聯合主辦的「香港賽馬會呈獻系列：紫禁城看世界－－中外文化交流與互鑒」，以及香港著名書畫家及書畫鑒藏家黃君實（1934–2026年）的大型回顧展「欣於所遇－－黃君實的書畫鑒藏與藝術」。去年11月中開幕、引起全城熱話的特別展覽「古埃及文明大展－－埃及博物館珍藏」亦將踏入展期最後2個月，於8月31日落幕。適逢暑假，博物館將推出多個古埃及主題親子工作坊，以及歷奇親子夜等有趣活動，相信對古埃及5000年文明有興趣的訪客會把握最後2個月展期參觀。事實上，近期展廳又再人頭湧湧，如果想有更好的參觀體驗，不妨於平日參觀展覽，或提早購買周末早上入場門票，避開下午人流高峰時段。



今年西九與貓結下不解之緣，繼大受歡迎的埃及法老貓最近空降本港9個港鐵站及港鐵商場外，經典音樂劇《CATS》將於8月6日起在戲曲中心大劇院上演超過30場。這齣以不同造型的貓為主角的世界級製作，於1981年在倫敦首演，40多年來歷久不衰，至今已到過超過50個國家/地區巡演，這次香港站巡演勢必為觀眾帶來一場視聽歌舞盛宴，令人期待。



有見不少市民選擇離港消費，政府及社會各界近期積極推動「票尾經濟」，我和團隊亦不斷思考如何發揮西九結合文化藝術與特色活動的優勢，吸引市民留港消費。西九自年初起推出一系列「票尾」優惠，並會在今個暑假加大力度－－持有西九2所博物館的入場門票或指定表演藝術節目或指定活動票尾的訪客，可於同一月份內在西九園區的餐廳、商店與停車場專享優惠。此外，西九的合作票務平台亦推出限定禮遇－－持有M+入場門票可獲贈免費西九渡輪單程船票。從欣賞精彩展覽及表演藝術節目，到乘搭渡輪飽覽維港景致，再在園區享受中西美食，目的是為訪客打造豐富多元的文化消閒體驗。



除了聯乘西九的場地和商戶外，我們亦探討與其他本地旅遊景點、餐飲行業與零售商戶合作，以票尾優惠串連文化藝術、體育賽事、餐飲和零售體驗，鼓勵市民留港消費，同時吸引更多海內外旅客訪港。當「西九文化票務」今年下半年開通後，我們將具備更好條件推動文體旅跨界合作，進一步釋放盛事經濟的潛力。



馮程淑儀