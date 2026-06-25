潘雄威 - 乳齒鬆動 仍可用隱形牙箍？ | 乳齒童時

以前箍牙大多數都是箍恆齒，並且一般在初中才開始箍，用金屬托槽加鋼線，全時間固定在牙齒上，直至完成治療。今天很多乳齒尚未全部脫落的小學生已經佩戴透明牙箍，還手勢純熟地將牙箍戴上除下。歡迎來到這個兒童早期隱形牙箍新時代！



隱形牙箍是兩位史丹福大學工商管理碩士學生於1997年開發，並在兩年後正式推出市場。十多年前開始普及的口腔數碼掃描機，間接使隱形牙箍治療大行其道，並革命性改變了早期介入式牙齒矯正的模式。



或許對牙科業界來說這是一個商業契機，以滿足心急為孩子箍牙的家長。然而，不要將「需求」蓋過「需要」，偏離以科學根據為基礎的治療，難為了小朋友！



我也是兩個孩子的父親，很明白家長擔心會錯過治療的黃金時期。隨着這項數碼技術迅速擴展，家長們正面臨一個關鍵選擇，就是應否在「混合牙列期」（乳牙和恆牙並存的兒童時期）開始箍牙。



隱形牙箍的設計概念是利用穩定的牙齒作為支撐，去推動而矯正排列不當的牙齒。乳齒正正就是在小學階段開始鬆動和脫落，讓恆齒長出。乳齒若鬆動，就不能作支撐，更不可以被推動。恆齒長出來的過程也會為隱形牙箍帶來挑戰。



簡單來說，小朋友口裏有鬆動的乳齒，不是絕對不可以進行隱形牙箍治療，只是不能以它為支撐。隱形牙箍不會黏貼在牙齒上，只是靠所謂「倒凹」來固定，鬆動的乳齒必須不受壓，就算在治療期間脫落都不應影響整個療程。



話雖如此，對於決定選擇以隱形牙箍作早期牙齒矯正的家長來說，要明白隱形牙箍的限制和適當使用方法，找一個有經驗、好名聲，以及受過相關專業訓練的牙科醫生。最後，要清楚了解早期箍牙的必要性及目的，免得將不需要的治療加在小朋友身上。



潘雄威