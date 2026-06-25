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KellyChu - 結合實景與手繪動畫 展現音樂人Tobias Rahim經歷 長和旗下「3丹麥」獲國際營銷大獎雙殊榮 | Executive日記

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4小時前
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生活 專欄
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無論AI點樣厲害，出色嘅作品始終來自人類嘅創意。近日，長江和記實業旗下歐洲電訊品牌「3丹麥」，獲國際知名行銷獎項The Drum Awards頒發雙重殊榮，獲最佳創意銀獎及最佳媒介銅獎。佢哋以電影水準製作長達2分鐘嘅宣傳影片，不但親赴冰海、沙漠等極地實景拍攝，更融合手繪動畫，呈現丹麥音樂人Tobias Rahim與兒子嘅真實經歷——無論身在何方，父子間也能在電話中相見；即使在巡迴音樂會途中，父親也不會錯過孩子嘅睡前說故事時間。影片成功引起廣泛關注，深入人心。

　　除咗製作上嘅創意和用心，呢個廣告企劃嘅發佈方式同樣別樹一格，當在電影院優先播放嘅時候，已經迅速引起廣泛關注，深入人心。該影片記憶度高達98%，為650個丹麥測試廣告中最高。其後該廣告亦透過多個渠道擴大觸及面，成功吸引大眾目光，觸及率約達300萬人，相當於丹麥人口約一半。企劃進一步加強咗「3丹麥」品牌正面印象，相較過去五年平均提升53%。

　　The Drum Awards係全球大型跨領域行銷獎項之一，涵蓋廣告、數碼、社交媒體、公共關係等多個範疇。該獎項以其專業評審制度見稱，由85人組成嘅評審團份量十足，由來自多個國際品牌及業界市場與創意高層組成，確保評選結果具備高度業界公信力。

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