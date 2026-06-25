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KellyChu - 公益金便服日籌善款破1600萬 全數收益不扣除開支撥捐弱勢 | Executive日記

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KellyChu
4小時前
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生活 專欄
內容

　　公益金便服日Kelly讀書時已有參加，活動一直以來深受社會歡迎。香港公益金指，2025公益金便服日得到超過24萬名來自近800間工商機構、政府部門及教育機構嘅學生和上班族支持，共籌得善款超過1600萬港元。籌得善款不會扣除任何開支，全數撥捐公益金資助之逾160間社會福利會員機構，為有需要人士提供多元及適切社福服務。

　　為表揚籌款成績卓越嘅學校及機構，公益金喺本月4日舉行公益金便服日支票遞交儀式及頒獎禮。其中由九龍倉集團獲得「最高籌款機構」，係該集團繼2023/2024籌募年度後再度獲得這項殊榮。維多利亞教育機構及香港上海滙豐銀行有限公司分別榮膺最高籌款機構第2名及第3名。政府部門組別最高籌款獎得主為香港消防處，教育機構組別則由維多利亞教育機構奪魁。

　　公益金便服日自1993年首辦以來，深受各界人士歡迎，累積超過1180萬人次參加，累計善款總額逾5億7千萬港元。香港人真係愛心爆棚，小妹亦希望咁有意義嘅活動可以繼續舉辦落去，讓社會上有需要嘅人得到支援。

KellyChu

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