Cally - 中華文化節2026：《多彩華藝》演藝嘉年華 6.28新都會廣場 | 商界講呢啲

周末安排親子活動係咪好費心思呢？想小朋友寓學習於娛樂，不如帶佢哋感受下中華文化氣息！今個星期日下晝兩點，康文署將會喺新都會廣場L3樓中庭舉辦《多彩華藝》演藝嘉年華。今次活動貫徹「走進社區、與眾同樂，共賞多元中華文化」嘅理念，帶嚟精彩嘅舞台節目選段同非遺表演藝術，同大家近距離接觸。活動免費入場，絕對係親子同樂嘅不二之選。



今次嘉年華仲邀請咗黃暉木偶皮影有限公司，帶嚟小杖頭木偶戲《西遊記 — 火焰山》，以及提線木偶和掌中木偶戲《馬騮也瘋狂》，演員亦會同觀眾互動。



鍾意音樂嘅朋友，現場亦有充滿民族特色嘅馬頭琴表演，仲可以欣賞康文署音樂事務處帶來嘅精彩中樂演出。而江蘇省演藝集團崑劇院會上演經典嘅崑劇折子戲《牡丹亭．遊園驚夢》。當然唔少得舞蹈表演啦，《霓彩華韻》以一場尋根之旅跨越非遺與創新科技，嘉年華當日精選咗兩段由童夢舞蹈學院同末未舞蹈劇場演出嘅選段，結合傳統剪紙藝術同現代光影科技，展現傳統與現代交織嘅火花。



同場設有中華文化節2026巡迴展覽，加深公眾對活動嘅認識。各位爸爸媽媽，記得預留時間帶小朋友去新都會廣場體驗中華文化藝術嘅魅力啦！

詳情



日期：6月28日（日）下午2時



地點：新都會廣場L3樓中庭

