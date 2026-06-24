李居明 - 找好外傭好員工 「六月訣」快而準 | 李居明大師會客室

經常收到讀者提問，問家裏的工人姐姐又駁嘴又偷懶，換了幾個都不合心水，點算好？今日就教大家一套快而準的工人姐姐風水學，用最簡單的方法為你找個好幫手！



第一步就是「六月訣」。只要查一查外傭的出世月份，同女主人的出生月份相距六個月，就最為理想！舉個例：女主人是西曆十月出生，加六個月或減六個月，即是西曆四月份出生的外傭就最為理想。不用理會生肖，但必須以女主人的出生月份為依據，而不是男主人。這樣的外傭能與女主人和諧相處，不會生出很多麻煩事。用「六月訣」找好員工也是萬試萬靈！



謹記，工人房或員工一定不可安排在西北方。西北方是乾卦，代表男主人、代表當權者，下屬若入主西北乾位，必定不會聽從僱主的指令。西南角則代表女主人，會搶了女主人的位置，兩個方位皆要注意，避免下屬擁有控制權及話事權。切忌切忌！



現在很多家庭都由工人姐姐全權煮飯掌廚，但女主人無論多忙碌，也一定要抽時間親自入廚房。時不時開一開火，哪怕只是簡簡單單煮個公仔麵。廚房的爐灶代表女主人，由太太控制灶上的火，代表太太的權威，由你管住老公。



最後要提醒各位太太一個現代家庭的風水陷阱。長年累月由工人姐姐全權掌廚，其實是代表夫妻感情、性關係都會減分和出現疏離。太太們，想跟老公保持甜蜜，偶爾還是要親自下廚，有爐火才有男陽之氣！才得老公的寵愛！



還有一個很靈驗的廚房風水：廚房不能有兩個灶頭！男主人會有兩位太太。通常是灶頭後面的牆面貼了一塊鋁片，因為擦得太乾淨造成反光，一個灶反射變成了兩個灶！好心做壞事。作為玄學專欄，我為大家提供玄學的靈驗密碼去解決生活上的疑難，不妨一試。



香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。



李居明