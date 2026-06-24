張諾 - 北歐仲夏節 | 任意行

上周六去到瑞典南部城市馬爾默（Malmö），才剛走出中央車站，就感到一股不尋常的寂靜。大街上，大部分店舖和餐廳都沒有營業，行人稀疏，整座城市像被按下了暫停鍵。原來當日是仲夏日（Midsummer），是當地最受重視的公眾假期。



拿出手機看，社交媒體上彈出瑞典各地慶祝仲夏日的活動盛況。人們戴着花環，在郊外圍着五月柱跳舞，與我眼前空蕩蕩的城市街景形成強烈對比。



這也難怪，北歐的冬天太長、太黑、太冷。一年之中，真正能讓人享受陽光的日子寥寥可數。因此，只要陽光普照，公園的草地就坐滿曬日光浴的人。



仲夏日通常在每年6月19日至25日之間的星期六慶祝，是北歐白晝最長的一天。在瑞典北部的北極圈內，這一天太陽根本不落山。對於捱過了漫長黑暗冬季的北歐人來說，這一天象徵着生命、光明和豐收，其重要程度甚至比聖誕節有過之而無不及。



瑞典的仲夏慶祝活動，核心是那根象徵繁衍的五月柱（Maypole）。人們會用樺樹枝葉和野花裝飾柱子，然後豎立在空地上，男女老幼圍着它跳起傳統的「青蛙舞」。



丹麥的仲夏夜（Sankt Hans Aften）訂於每年6月23日。這項傳統結合了異教與基督教文化，象徵迎向光明。他們會在海岸邊點起巨型篝火，上面放着象徵女巫的稻草人，寓意驅除邪惡。挪威人也點篝火，但規模通常較小，更像家庭聚會。



至於餐桌，必定少不了醃鯡魚、新薯配蒔蘿、酸忌廉和細香葱，佐以冰凍的啤酒和烈酒，甜點是新鮮草莓忌廉蛋糕。邊吃邊唱飲酒歌，氣氛熱鬧得像沒有明天，因為夏天確實稍縱即逝。



張諾