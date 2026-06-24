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KellyChu - 鄧炳強憶《獵鷹》燃點警察夢 發文勉畢業生勿怕失敗及蝕抵 | Executive日記

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KellyChu
35分鐘前
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生活 專欄
內容

　　「當年就係睇咗呢齣劇集，燃點咗我嘅警察夢！」保安局局長鄧炳強見六月畢業季來臨，憶起自己當年都係靠一份堅持而改寫人生。佢近日深夜加班時，偶然喺電視重播見到由劉德華主演嘅經典劇集《獵鷹》，一幕幕畫面勾起佢嘅回憶，亦驅使佢特別向即將畢業嘅同學送上最真摯嘅鼓勵：只要立志前行，成功之路就在眼前。

　　鄧炳強喺社交平台發文，娓娓道來當年就係被劇中維護法紀嘅熱血所感動，畢業後毫不猶豫投考幫辦，最終夢想成真。佢以自身經歷勉勵年輕人，要為自己立定志向，堅持夢想、努力不懈，更語重心長咁話：「唔好怕蝕抵，唔好驚失敗，成功嘅路就喺你面前。」佢特別呼籲，如果大家胸懷大志、心存正義，渴望造福社會，非常鼓勵投身紀律部隊，成為守護家國嘅一分子。鄧局長「理想成真」嘅故事，正好話畀大家知，一個人只要肯立志，哪怕只係一個念頭，都足以改變人生軌跡。

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