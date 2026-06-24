KellyChu - 暑假8個特定晚上 飽覽大嶼景色 昂坪360纜車夜航 復刻繽紛霓虹街景 | Executive日記

呢個暑假同昂坪360度過一個仲夏之夜。昂坪360為慶祝20歲生日，推出期間限定嘅纜車夜航體驗，訪客可以喺呢個暑假8個指定嘅周六日晚上，搭乘裝飾有霓虹燈主題圖案嘅「夜光纜車」，沿途俯瞰大嶼山一帶夜景。入夜後，昂坪市集會搖身一變，成為懷舊霓虹燈主題大道，重現香港80年代霓虹招牌林立嘅街景；市集仲會舉行夜間音樂會，邀請多位本地人氣歌手及組合獻唱，等大家喺山上聽一場別具一格嘅音樂會。



纜車夜航體驗將會喺7月24日、25日，以及8月1日、2日、8日、9日、15日及16日，總共8日嘅晚上舉行。訪客在夜幕低垂之際，乘坐纜車俯瞰大嶼山夜景、香港國際機場嘅璀璨燈光、港珠澳大橋嘅迷人景色，同埋天壇大佛嘅夜間亮燈，感受與日間截然不同嘅靜謐與浪漫。



昂坪360更首次為全線108架纜車換上主題新裝，超過80架纜車會披上昂坪360主題霓虹燈主題圖案，每位夜間乘客會獲得一支紫外光電筒，只要喺車廂入面開啟電筒，就可以欣賞到唔同嘅夜光圖案。其餘24架纜車與本地及國際品牌聯乘，例如美心集團、恆基兆業地產集團和西九文化區等，打造出獨一無二嘅品牌主題纜車。



喺昂坪市集，賓客唔單止可以欣賞到昔日老香港霓虹招牌林立嘅街道景色，仲可以喺星空下聽一場音樂會，同時市集嘅餐廳同商店亦會喺夜間營業。另外，昂坪市集特設3個復古情懷打卡位，分別以麻將、茶餐廳和港鐵車站為主題，等賓客可以影低充滿香港特色嘅相片，留住屬於昂坪360二十周年嘅獨特回憶。



KellyChu



昂坪360推出纜車夜航體驗，於7月24日起共8個指定晚上推出。