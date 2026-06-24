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李純恩 - 蝦爆鱔麵 | 好好過日子

好好過日子
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李純恩
33分鐘前
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生活 專欄
內容

　　老友在養和醫院做了個小手術，我跟大婆去探望。探完病出來在跑馬地覓食，經過「杭州酒家」，想起蝦爆鱔麵，便推門而入。老闆大廚吳師傅正好跟他父親老吳師傅和朋友在店裏吃飯，老吳師傅是杭州杭幫菜的老師傅，徒弟遍杭州，今年九十一歲，精神奕奕，外表比實際年齡看起來起碼少了十五歲。十幾年前我去杭州拍旅遊飲食節目，老吳師傅跟杭州的飲食界朋友們打了招呼，對節目拍攝幫了大忙。

　　寒暄過後，小吳師傅問我想吃點什麼，我說想吃的東西很多，但最想的還是蝦爆鱔麵。於是叫了一個有醬鴨、素鵝、糟雞、熏魚和涼拌馬蘭頭的五福拼盤，再跟大婆一人一碗蝦爆鱔麵，一頓午飯吃得非常舒服。

　　前兩月在杭州旅行，本來想着去「奎元館」吃蝦爆鱔麵，但安排的節目太多，結果沒去成。倒是有一天在西湖邊閒逛，走到西泠印社附近，進了「樓外樓」，許多朋友說這家飯店的出品已今不如昔，但這天叫了一碗蝦爆鱔麵，一碗片兒川，再加一客時鮮油燜春筍，面對桃紅柳綠的煙雨西湖，吃得津津有味。

　　杭州麵最出名的就是這兩碗，蝦爆鱔麵是爆鱔加蝦仁，片兒川是雪菜筍片肉絲，兩碗麵除了澆頭材料，麵湯也特別講究，一碗麵好不好吃，麵湯是成敗關鍵。這兩碗麵都好吃，但一定要選，我會選蝦爆鱔麵，因為這碗麵麵湯味道特別濃郁。以往到杭州去幫襯「奎元館」，為的就是這一口爆鱔蝦仁與濃醇麵湯融為一體的鮮美，吃完真會惦念。

李純恩

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