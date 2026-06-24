小董 - 中暑之道 | 輕鬆養生

小董十天內中了兩次暑，這個天氣實在太炎熱了，許多讀者留言問，為甚麼室內也會中暑，今天為大家解說！



中醫認為，暑為陽邪，其性炎熱，易耗氣傷津。夏季高溫環境下，人體若正氣不足，或調攝失宜，便易感受暑邪而發為中暑。然而，中醫處理中暑並非千篇一律，首要之務在於辨別「陽暑」與「陰暑」，二者成因、證候及治法迥異，必須審證求因，方能藥到病除。



所謂陽暑，多因盛夏時節於烈日下長時間暴曬或重體力勞動所致，其症狀與西醫之熱射病相似，常見高熱煩渴、大汗淋漓、面紅目赤、心煩氣躁，甚至神昏譫語。此乃暑熱熾盛，傷津耗氣之實熱證。處理陽暑，當以清熱解暑、益氣生津為大法。一旦察覺不適，應立即將患者移至陰涼通風之處，解開衣襟，以濕毛巾擦拭額頸及四肢以助降溫，並囑其少量多次飲用溫涼的淡鹽水，以補充流失之津液。若症狀較輕，可選用白虎湯或清暑益氣湯加減，以石膏、知母清瀉肺胃之熱，配以西洋參、麥冬益氣養陰。若見高熱神昏，則為危候，務必爭分奪秒送醫急救，途中可按醫囑予安宮牛黃丸以清心開竅，亦可掐按人中、合谷等穴以醒神甦厥。



另一類常見的陰暑，則多因現代人貪涼飲冷所致，例如久處空調過冷之室內、夜臥露宿，或恣食冰鎮飲料、生冷瓜果，致使風寒濕邪乘虛侵襲肌表，暑熱內伏不得外達。其症狀反見畏寒無汗、頭身困重、胸悶噁心、腹痛腹瀉，此乃外感寒濕、內傷生冷之寒濕證。處理陰暑，切忌冰敷或再進冷飲，當以散寒解表、化濕和中為要。首選藿香正氣水（或膠囊），其內含藿香、紫蘇、白芷等芳香化濕之品，能外散風寒、內化濕滯。同時，可飲用熱薑湯或紫蘇葉水，促使微微發汗，以驅散肌表之寒邪。若配合艾灸中脘、足三里等穴，能溫中健脾、和胃止嘔，效果更佳。



暑熱雖酷，若能明其理、慎其行，自可安然度夏。



學貫中西的大愛中醫師博士

小董