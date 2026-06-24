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Cally - Hair Volume皇牌生髮片 獲生髮效果用家實證 性價比高 | 商界講呢啲

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Cally
34分鐘前
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生活 專欄
內容

　　千祈唔好睇少嚟自瑞典嘅New Nordic皇牌生髮片，佢曾經贏取很多國家嘅大獎，比如2019年丹麥美容大獎、2022年英國M&H獎、2024年美國Delicious Living Awards有味生活獎外，喺香港亦先後拎過頭條大獎同亞洲食療大獎𠻹。

　　拎咁多獎唔係無原因嘅，佢喺瑞典GMP工廠生產，採用北歐簡約風格，泡罩獨立包裝既方便又衛生。生髮片蘊含9大營養成份，包括蘋果嘅原花青素B2、小米嘅粟素、問荊嘅天然硅元素、兩種氨基酸、三種礦物質及生物素，有助減少脫髮，長出新髮。佢仲曾經喺法國BIO-EC機構進行盲測，服用兩個月後，頭髮變粗脫髮減少；四個月後，再次確認效果無誤，仲有用家反映頭髮變得更靚。

　　生髮片喺屈臣氏門店及網店有售，依家仲推出買二送一優惠，每盒可足夠使用一個月。官網選購仲享有全港免運費。

網站：https://newnordic.hk/

Facebook：https://www.facebook.com/newnordichk

Instagram：https://www.instagram.com/newnordichongkong/

查詢：2155 0650
 

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