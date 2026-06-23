KellyChu - 電磁爐重現經典粵菜 減碳排放逾兩成 中電烹飪賽 示範低碳生活新「煮」意 | Executive日記

作為本港主要電力供應商之一嘅中電，一直積極向市民推廣實踐低碳生活，近日更舉辦「承傳經典 × 創出零碳新煮意」煮食比賽，示範近乎零碳嘅未來烹調模式。活動參賽者來自不同背景，包括年輕人、長者、家庭主婦、親子組合及專業營養師，佢哋一齊展現低碳煮食如何可以融入日常生活，值得大家學習。



今次活動係全港首個以零碳能源為主題嘅煮食賽事，透過結合太陽能發電、電池儲能和電磁爐，讓參賽者使用全電煮食，重新演繹經典粵菜，凸顯電能煮食在節能減碳及推動低碳生活方面嘅優勢。



中華電力客戶成功及體驗高級總監劉麗娜指出，相比傳統氣體爐約五成嘅能源效率，電磁爐嘅能源效率一般可達約八成，不但更能善用能源，減低能源費，亦可減少超過兩成碳排放，並有助改善室內空氣質素，讓低碳煮食成為兼具健康、環保與品味嘅生活新選擇。



擔任活動主禮嘉賓嘅機電工程署署長潘國英表示，機電署一直嚴守香港電器安全標準和推廣一級能源效益電器，以安全、節能、綠色科技作為目標和願景，並繼續聯同中電推動零碳生活走進市民家中，共建宜居綠色城市。



KellyChu