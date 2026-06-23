林靜 - 鮮牛腩好滋味 | 紅棉樹下

今時今日，食肆林立，未開門而人龍先至，堪稱鳳毛麟角。隱於北角英皇道一隅的道生麵館，單憑一碗清湯牛腩麵，竟能教人甘心守候，待其啟市，魔力如斯。



一早便來排隊，靜待麵館午前開市，終於一嘗那城中傳頌已久的清湯牛腩，一口咬下，滿腔盡是幸福流轉。



眾多部位中，以崩沙腩與爽腩最為矜貴，亦是老饕爭逐的目標。爽腩肌理奇巧，肉邊橫亙一層薄膜，狀若花膠，入口既軟腍，又帶些許咬勁；崩沙腩則是瘦肉邊上綴着一圈瑩白脂膏，脂香與牛味濃得化不開。坑腩產量較豐，每一啖都透着牛肉的鮮甜；蝴蝶腩與小牛排，亦各具風華，毫不遜色。湯底以藥材與牛骨長時間熬煉，清澈見底，卻蘊藏醇和清鮮，一啜入魂，教人難忘。



店主Jonathan選用即日屠宰的新鮮騸牯牛，而香港每日僅屠宰十餘頭，換算下來，全城一天只得十來幅新鮮牛腩，再分派到港九新界十數家牛腩店，真可謂僧多粥少。他每日獲配兩、三幅，而每幅之中，爽腩與崩沙腩僅夠做出五、六碗湯粉麵，何其矜貴。饞嘴之人，唯有清晨守候，先到先得。他說道：「我實無刻意限售之意，更非存心製造排隊景象，實在是食材供應有限，還望大家多多見諒。」



席間另有驚喜：這裏的伊麵煮得恰到好處，絲毫不糊不脹，略帶嚼勁，正好掛住醇美牛湯汁，甚是可口。下回若是緣慳崩沙腩，來一碗清湯伊麵，那份靜好圓滿，已然足矣。



林靜