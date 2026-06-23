曾安業 - 巴菲特的書單 | 安業興邦

我在《股神巴菲特長勝之道》一文中提過，巴菲特鍾情閱讀，而且視之為人生中最有價值的投資。其實，我只說了一半。「奧馬哈先知」不止愛讀書，更樂於薦書。其中有幾本經典猶如黑夜的燈塔，不僅照亮了他的財富之路，更安頓了他的靈魂，成為他安心立命的根本。



第一本是《聰明的投資者》。巴菲特少年讀之，如暗室逢燈，一生奉作者葛拉漢為恩師。書中最著名的兩個概念，是「安全邊際」與「市場先生」。前者告誡世人買股票如建橋，載重十噸，只行車五噸，留有餘地，方不覆轍。後者將市場擬人化，指出市場每天的情緒波動只是僕人，而非主人。這本書徹底重塑了巴菲特的理性骨架，讓他明白：投資不是擊敗市場的博弈，而是戰勝自我的修煉。



股神日後「人貪我懼，人懼我貪」的信念，根在此書。



如果說葛拉漢傳授巴菲特的是理性的盾牌，那麼約翰．布魯克斯的《商業歷險記》，則授予他洞察人性的利劍。這本連比爾•蓋茨也愛不釋手的經典，紀實了美國企業史上的12個著名商戰故事，從福特汽車的決策失誤，到全錄公司的興衰沉浮，寫的雖是企業，看的卻是人性。



巴菲特從中領悟：企業最大的風險，不在市場，而在人心。因此他投資企業，不止看財務報表，更看企業文化；不止評估資產負債，更觀察管理層品格。



連結不同知識 增強判斷力



然而，真正將巴菲特推向更高境界的，無疑是其商業拍檔查理•芒格的智慧結晶——《窮查理的普通常識》。這本書推崇「多元思維模型」，鼓勵人跨學科思考。經濟學看利益，心理學看動機；歷史學看周期，物理學看規律。當不同知識互相連結，便會形成更全面的判斷力。



巴菲特後來之所以能超越一般投資者，不僅因為他懂財務，更因為他懂歷史；不僅因為他研究企業，更因為他理解人性。



而這種思想，在人工智能時代尤其重要。



今天，AI幾秒鐘便可整理萬頁資料，數分鐘便可完成專業報告。昔日需要十年寒窗方能累積的知識，如今彈指可得；過去需要多年歷練方能掌握的資訊，如今唾手可取。人類還剩下甚麼優勢？



答案正是芒格所說的判斷力。



AI可以提供答案，卻無法決定哪個答案最重要；AI可以分析數據，卻無法洞察人心；AI可以模仿邏輯，卻無法建立價值。未來最有價值的人才，不一定是知識最多的人，反而是最懂得思考的人。這正是《窮查理的普通常識》最重要的啟示。



巴菲特的推介書單，其價值在於穿越周期，洞察本質。閱讀這些經典，不僅能學習投資，更能學習做人；不僅能累積知識，更能沉澱智慧。這或許才是股神留給世人最有價值、也最永不過時的「投資秘訣」。



曾安業