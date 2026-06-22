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林靜 - 共鳴之午 | 紅棉樹下

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林靜
4小時前
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生活 專欄
內容

　　這個下午（6月13日），香港大會堂音樂廳的天花板之下，一場關於「共鳴」的盛宴正在上演。

　　一支小提琴，一個樂團，與滿座屏息的觀眾，在空氣中交織出無形的網。大家聆聽的是貝多芬的D大調小提琴協奏曲，作品61。這部完成於1806年的巨作，被譽為「小提琴協奏曲之王」，是貝多芬唯一的小提琴協奏曲，也是四大小提琴協奏曲之首。當年由弗朗茨．克萊門特在維也納首演，如今卻在Josef Špaček的琴弓下，重新甦醒。

　　第一樂章中，那些炫技的華彩獨奏固然驚人，但真正令我悸動的，是第二樂章中恍似舞曲的一小節。在那裏，琴音不再是競技，而成了呼吸。每一次，當那幾個音符在空氣中顫動，我都為之陶醉。在Špaček的拉奏下，琴鳴如縷，細膩且充滿張力，讓這個午後的音樂會贏得全場如雷掌聲。

　　隨後，指揮家Anja Bihlmaier帶領香港管弦樂團，以雷霆萬鈞之勢奏響貝多芬C小調第五號交響曲，作品67。這首別號《命運》的傑作，以著名的「短-短-短-長」四音符動機開場－－據說那是命運在敲門。這是我現場聽過的最佳演繹之一。香港大會堂音樂廳的極佳音效，將樂團的每一個聲部都包裹在共鳴之中。當那如史詩般的音符在廳內迴盪，全場沸騰，無一不為之動容。Bravo！

　　在掌聲與歡呼中，Bihlmaier發言，形容港樂十分出色，希望大家繼續支持。這番話令港樂成員感到鼓舞，也讓我們這群聽眾，為自己擁有一支如此優秀的交響樂團而深感自豪。因為這不只是演奏，而是我們與貝多芬跨越兩世紀的共鳴之約。

林靜

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2026-06-20 02:00 HKT
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