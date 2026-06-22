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李純恩 - 知道我窮 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
4小時前
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生活 專欄
內容

　　人在外地旅行，香港電話不斷打來。認識的朋友現在都在用社交網絡的通話軟件了，來電也都有顯示，知道是誰打來。反而繼續用電訊公司線路打來的，多是不相干的電話。還好手機裝了「whoscall」軟件，不相干的電話也有顯示。這些一天不知打來多少次的電話，來電顯示為「推銷」、「身體檢查」、「假冒銀行」、「財務借貸」等。其中「財務借貸」最積極，每天都會收到四至五次，不管你是在香港還是外地。

　　這天就是跟朋友在外地旅行，我的手機過一會就響一響，一響我就按掉。朋友見了有些狐疑，以為我有甚麼曖昧電話不方便當着他們的面講，其中有個八卦的就在每次電話響的時候，站在我身旁斜眼瞄一瞄，瞄到兩次，都是「財務借貸」，眼神便更加狐疑起來。

　　其實我看見他在瞄我的手機，乾脆就大聲說，唉，這財務公司真是神通廣大，他們一定知道我經濟情況差，等錢花，才這麼積極天天想借錢給我。我那位八卦朋友來自歐洲小國，在那種地方生活久了，世道艱險的防範能力很低，聽我一說，信以為真，在餘下的旅途中恨不得餐餐幫我付飯錢。

　　這就是為人謙虛不充大頭的好處。反之，如果是個愛充大頭的傢伙，被人看見手機上左一個「財務借貸」右一個「財務借貸」，不知會不會有百辭莫辯的尷尬，說不定要更加虛張聲勢了。

　　大陸的推銷電話也一樣積極追魂。有一次在上海，手機插了大陸電話卡，推銷、詐騙電話一天不知要接多少次。後來只要電話一響就講英文，這招很靈，大多數來電一聽就收線。但有一次，對方一拿起電話就推銷樓盤，我故技重施：「English please！」不料對方聽了毫不退縮：「哦，英格利須呀，這個英格利須我會呀！你聽我說呀，我們這個項目非常難得呀，房子價格非常划算－－」我忍不住大笑，用中文跟他說了一句「你辛苦啦！」才掛掉電話。

李純恩

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2026-06-17 02:00 HKT
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