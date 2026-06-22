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李丞責 - 黃大仙 為何特別靈驗？ | 李丞責博士玄學信箱

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李丞責
4小時前
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生活 專欄
內容

　　續上期讀者詢問有關黃大仙的問題，今期我們談談黃大仙為何特別靈驗，以及香港人對黃大仙的深厚感情。

　　常言道：「黃大仙，有求必應。」這八個字並非空穴來風，而是百年來無數善信口耳相傳的見證。香港人如此鍾情黃大仙，除了求一個心安，亦因歷史上確有不少令人嘖嘖稱奇的事蹟。

　　黃大仙在香港的靈驗之名，於日治時期「三年零八個月」最為人津津樂道。當時戰火連天，九龍多處受到轟炸，鄰近的啟德機場亦未能倖免，黃大仙祠卻多次避過劫難，絲毫無損；不少居民走入祠內暫避兵火，皆能平安渡過戰禍。此外，早年香港貧富懸殊，醫療匱乏，疫症時有爆發，祠內自一九二四年起設立中藥局，贈醫施藥，善信求得藥籤後可免費配藥。據老一輩九龍居民回憶，藥籤出奇地靈驗，治癒無數貧苦大眾；其後嗇色園更發展教育、安老等社會服務，「普濟勸善」不只是口號，而是落在百姓的日常之中，「救苦救難」的形象自此深入民心。

　　從玄學角度看，所謂「有求必應」，並非凡有所求必定即時成真。一位神明是否靈驗，不單在於傳說有多神奇，更在於其德行與願力能否長久感召人心。黃大仙揉合儒、釋、道三教，不講門第、不分貴賤；籤文又以直接精準見稱，往往能對應善信當下的困局，無論求學業、求事業還是求姻緣，善信都深信只要心誠則靈。人在徬徨之際，透過敬拜、求籤與反省，收攝妄念，重新整理心緒，再配合誠心與善行，自然容易逢凶化吉；反之，若只求神明改運，自己卻不修心、不行善，便難以真正承接福報。

　　黃大仙與基層百姓同呼吸、共命運，這份緊密連結，令祂超越了單純的宗教，成為百姓心目中的精神寄託。

　　 著名玄學家李丞責博士逢星期一為讀者解答風水玄學問題；歡迎電郵至[email protected]，標題請註明「頭條日報專欄讀者發問」，李丞責博士會抽籤回覆。
李丞責

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2026-06-15 02:00 HKT
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