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KellyChu - 跑馬地高端酒店式長者公寓 主打「醫社合一」 護老新啓示 | Executive日記

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KellyChu
4小時前
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生活 專欄
內容

香港步入高齡化社會，長者照護設施需求殷切。其中，位於跑馬地三育中學舊址嘅高端長者公寓曦蕓居，為60歲或以上長者提供嶄新居家安老服務，為行業發展帶來啟示。

　　曦蕓居係其士集團與基督復臨安息日會港澳區會合作發展嘅高級酒店式長者公寓，提供「醫社合一」一站式服務，共有168個單位。項目首創以會員制方式，透過購買價值約700萬至1800萬債券認購單位，才能獲得居住權，月費約5.5萬元起。

　　曦蕓居以持續照顧退休社區（Continuing Care Retirement Commmunity）理念為基礎，按住戶不同階段嘅健康狀況和需要提供一站式服務。「獨立自住型單位」目標客源為行動自如但需要少許協助嘅長者；「生活協助型單位」服務需要在日常起居、護理或照顧時獲得協助嘅長者；「認知照顧型單位」對象則喺認知障礙症或其他記憶相關問題上，需要特別護理嘅長者。

　　院方會安排醫護人員定期為住戶檢查身體，每個單位亦都配有AI機械人，可按需要為住戶測量血壓、叫餐，甚至召喚護士站急救等，房內並設有多個平安鐘，以便不時之需。跨專業團隊成員包括老人科專科醫生、家庭醫學專科醫生、物理治療師、護士、營養師等。

　　曦蕓居還自設康健中心，設置包括「水中跑步機」等高端康復器材，可按住戶實際情況度身訂造個人化照顧計劃。另有中餐廳、空中花園、美髮室、泳池和健身室等休閒設施。部分單位更可望快活谷馬場景觀。

　　如此一站式服務嘅長者公寓，既能照顧老友記日常生活所需，亦能為佢哋提供充實、健康嘅退休生活。

KellyChu
 

曦蕓居按住戶不同階段的健康狀況和需要提供一站式服務。
曦蕓居按住戶不同階段的健康狀況和需要提供一站式服務。
康健中心設有包括「水中跑步機」等高端康復器材。
康健中心設有包括「水中跑步機」等高端康復器材。
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