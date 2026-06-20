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馮榕榕（Ruby） - 淘寶銀針服裝指南 | 榕榕細語

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馮榕榕（Ruby）
5小時前
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生活 專欄
內容

　　近年網購風氣盛行，淘寶亦逐漸成為不少人尋找時裝靈感的渠道。然而，在過去相當長一段時間，大眾對淘寶時裝仍存有既定印象：設計容易流於抄襲、質料參差，加上網店無法試穿，對新品牌的信任度自然偏低，令不少消費者卻步。

　　不過，隨着平台生態日益成熟，淘寶近年積極建立一套更具系統性的時裝評選與品牌扶持機制，逐步改變市場觀感。其中，「iFashion Label」是平台為原創設計師品牌設立的標籤，主要根據品牌的設計能力、原創性、用戶口碑及市場表現進行篩選。獲得此標籤的店舖，某程度上代表其設計具備一定水準與辨識度，亦是平台希望推動中國設計力量的重要指標。

　　平台亦推出多個榜單與指南，例如「淘寶神店榜」與「銀針服飾指南」。前者主要根據銷量、回購率、用戶評價及熱度數據綜合評選，偏向反映市場受歡迎程度；後者則更注重品質與細節，例如面料、剪裁與工藝，通常由專業評審及內容創作者共同參與篩選，帶有一定編輯視角。這些機制不但為消費者提供參考，也為優質品牌增加曝光機會。

　　在這樣的背景下，一批具個人風格的設計品牌逐漸突圍。以Rarely Alike為例，品牌風格偏向極簡與結構感，擅長運用不對稱剪裁與低飽和色調，呈現一種克制而富層次的都市氣質。價格定位中高，單品多落在人民幣三百至八百元之間，主打「日常但不平凡」的設計語言。品牌營銷相對低調，更多依賴口碑與內容平台種草，適合追求質感與設計細節的消費者。

　　Vermo則展現出更強烈的視覺風格，設計中常見解構元素與街頭感輪廓，帶有一點前衛實驗氣息。品牌早期以小眾設計師定位切入市場，透過社交媒體與KOL合作迅速累積關注度。價格區間較廣，由入門單品至較高價位外套皆有覆蓋，策略上兼顧市場擴展與品牌形象建立。其成功之處，在於能夠在商業化與設計感之間取得平衡。

　　至於Junwei Lin，則更偏向設計師品牌路線，帶有明顯的學院派背景與時裝語言。品牌作品常見立體剪裁與細膩工藝，部分設計甚至可見高級訂製的影子。價格相對較高，但亦因此建立了較清晰的品牌定位。Junwei Lin的發展路徑較為典型：由設計師個人風格出發，逐步透過平台與內容曝光擴展市場，同時保持設計完整性。

　　整體而言，淘寶時裝已不再只是「平價替代」的代名詞，而是逐漸形成一個結合數據、內容與設計的多元生態。對於願意花時間篩選的消費者而言，當中不乏值得發掘的品牌與風格。關鍵或許不在於平台本身，而在於我們如何重新理解與選擇。

馮榕榕（Ruby）

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