葉澍堃 - 百食不厭的 杜Sir星級私房菜 | 葉Sir食經

佛誕跟謙謙和王百億一早驅車入西貢，為的是跟杜Sir Johnny開四人會議，是日謙謙狀態大勇，十三么、嚦咕嚦咕、清一色和對對糊全部食齊，大殺三方，贏到開巷。午餐食的是潮州粥，小菜幾款，分別是杜太用蘿蔔仔、三色椒、豆乾和肉碎做的椒醬肉，芥蘭粒欖菜炒肉碎、薑絲煎馬友鹹魚和香煎白鯧魚，全部是佐粥佳品。此外，還有台山炒米粉，米粉用蝦乾、蔥蒜和豬油渣炒得香口惹味，跟余均益辣醬食一流，脆卜卜的豬油渣是我小時常食之物，香脆無比，一食難停。



下午茶飲的是大導從日本買回來的雲呢拿味咖啡和國內名牌9號英德紅茶，餅食是西貢出名的巨型菠蘿包和蛋撻，加碟雜果，比大酒店下午茶餐更合我口味。



晚飯一如以往，菜式甚多，全部是杜家拿手好菜，首先食蒜蓉冬菜炒青豆角，清新爽口，太座食過不停。繼續食蒸白沙蜆和白灼花螺，白沙蜆充滿海水鮮味，花螺爽滑鮮甜，蘸海鮮醬食甚佳，有種當年在沙田西林路食東風螺和炒蜆的感覺！下一道菜是燒油甘魚魚鮫，大大塊的魚鮫烤得香氣撲鼻，加些乾蔥醬汁，滋味一流。跟着食日本汁蒸鮮鮑魚和荷葉蒸雞，都是杜家新菜，鮮雞吸取了荷葉香氣，味道不錯，佐飯甚佳。是夜我們一家最愛的是春菜排骨，春菜是杜Sir從九龍城街市買來，用雞和排骨熬的高湯把春菜和排骨煮得腍甜無比，食完即時安哥！另一款湯菜是胡椒苦瓜鹹酸菜排骨湯，清熱去火，最適合我等麻將書友！壓軸出場是杜家名菜番茄煮牛筋腩，用大量番茄、西芹、椰菜、紅蘿蔔和薯仔跟崩沙腩煮得腍甜鮮香，也是我們家中常做之菜，跟1996年拉菲紅酒和1982年Ducru Beaucaillou紅酒同樣是一流配搭。



甜品一大堆，包括多款啫喱、雪糕、雪條和北角買回來的斑蘭千層糕，任君選擇，食得人人甜到入心。每月一次跟杜Sir開枱飲嘢食飯吹水是人生樂事，杜太做的菜是我們一家的最愛，有緣食到真要感恩。



葉澍堃

杜家椒醬肉

台山炒米粉

謙謙麻將枱上大殺三方

清炒豆角

白灼花螺

春菜排骨

日本汁煮鮑魚

烤油甘魚魚餃

荷葉蒸雞

番茄雜菜牛筋腩

涼瓜鹹酸菜排骨湯