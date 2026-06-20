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林靜 - 《王命之徒》 | 紅棉樹下

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林靜
5小時前
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生活 專欄
內容

　　誰也沒想到，2026年在韓國掀起全民熱潮、全國觀影人次突破千萬的電影，竟是一部古裝歷史片《王命之徒》。

　　影片以朝鮮史上悲劇性的少年君王端宗為主角，卻沒有將重心放在宮廷權謀與王位爭奪，而是聚焦一段跨越階級、身分與命運的動人情誼。

　　故事描述遭叔父篡位、被流放至偏遠山村的廢王李弘暐，在失去王權後一度萬念俱灰。村長嚴興道原本只是為了村莊利益接納這位流亡貴族，卻在朝夕相處中，看見少年脆弱孤獨的一面。全片前半段「米飯救贖」，正是透過一碗熱騰騰的白米飯，慢慢融化端宗封閉的內心。當王與平民不再有尊卑之別，彼此之間就剩下了陪伴與理解時。

　　然而導演張恆俊刻意以溫暖鋪陳，襯托後半段命運的殘酷。隨着復位計劃失敗，追兵逼近，端宗明白自己若繼續活著，只會為村民招來滅頂之災。於是他做出最後抉擇，請求最信任的嚴興道親手結束自己的生命。

　　片尾高潮「弓弦處刑」因此成為全片最震撼的一幕。當嚴興道顫抖著拉起弓弦，面對如親子般的王，卻不得不執行死刑時，將小人物的忠義、痛苦與絕望演繹得撕心裂肺；而少年君王則展現了坦然赴死的堅強與尊嚴。這一刻，端宗不再是權力鬥爭中的犧牲品，而是為守護了百姓、甘願承擔命運的君王。

　　《王命之徒》的成功，在於它將歷史悲劇化為一段關於陪伴、救贖與守護的故事。在冰冷殘酷的王權世界裏，一碗白飯與一根弓弦，成就了今年韓國影壇最催淚也最難忘的人性史詩，連帶戲中那偏遠的小村，也成為了打卡點。

林靜

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