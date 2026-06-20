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譚紀豪 - 端午與夏至 | 無名指

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譚紀豪
5小時前
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生活 專欄
內容

　　昨日是端午，明日是夏至，兩者皆被視為陽氣極盛、陰邪滋生的時節。兩個日子概念相近，但制訂方式迥異。端午以陰曆結合中國傳統智慧，找出仲夏的節點；夏至根據陽曆和觀測太陽，推算每年日照最長的至陽之時。

　　前幾天看新聞，在距離英國巨石陣（Stonehenge）僅5公里處，考古學家發現比巨石陣早500年的史前太陽祭壇。該遺址由兩個相距120公尺的柱坑組成，精準對齊了夏至日出與冬至日落的位置，因此被認為是巨石陣的「初始版」。古人觀天全靠收集數據，一個根據天文理論而建的石陣，用十幾代人累積了幾百年的數據，再以無比毅力才能做出來，實在令人肅然起敬。

　　在東方，古人對浩瀚宇宙的求知欲如出一轍。不知多少代人的觀察，發現了壯觀的蒼龍星宿，二月初二「龍抬頭」，蒼龍星的角宿從地平線升起，是謂「見龍在田」。五月初五蒼龍星宿升至正南中天，即「飛龍在天」，便在當日舉行龍圖騰祭祀，他們划龍舟，投米食(糭子的雛形)獻祭龍神，這些活動在屈原出生前早已存在。

　　現在我們都說「冬大過年」，對冬至的重視程度比春節更甚，當然也超越夏至。不過，古時夏至和冬至同等重要，並各有重要祭祀。夏至日照最長，陽氣極盛，地氣亦最旺，因此透過祭祀大地之神來祈求五穀豐登，消除荒年與瘟疫。夏至自漢代已是法定假期，隨後慢慢衍生出各種習俗，如夏至吃麵等。不過夏至和端午節在概念上多有重疊，後者亦有更多「接地氣」的習俗和活動，端午節越來越被重視，才形成重冬至輕夏至的情況。（IG: @tamkeiho）

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2026-06-13 02:00 HKT
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