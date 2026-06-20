KellyChu - 《給阿嬤的情書》在港公映 羅淑佩讚瀰漫濃厚人情味 | Executive日記

在內地稱霸票房嘅潮汕電影《給阿嬤的情書》周四正式登場香港各大院線，文化體育及旅遊局局長羅淑佩購票入場支持，大讚電影瀰漫着非常濃厚嘅鄉情和人情味，全素人演員演來絲絲入扣，亦令電影嘅真實感更強，形容故事暖心、感人，誠意向大家推薦。



羅淑佩發文指，日前因公務而錯過咗《給阿嬤的情書》首映禮，所以周四首天正式公映便第一時間去睇。談及觀影感受，佢話：「我雖然不是潮州人，但看着看着潮語對白竟然慢慢聽懂了一點點，而電影中描述潮州人的守望相助，離鄉別井但時刻以家人為念，寧可辛苦自己成就別人…真的很暖心、很感人。」又指上一輩人多從艱難嘅環境中成長，驅使佢哋努力嘅正是藏於心底那份深厚嘅愛。



佢透露上星期出席2026年香港潮州節嘅閉幕禮時，睇到真實嘅「僑批」非遺書信，已經被溢於紙上情懷感動，看電影時又發現原來「僑批」內寄嘅家用都係港幣，心中有多一層感覺，「透過我們的貨幣，香港好像也有份默默地維繫着一個個分隔兩地的家庭，傳遞着眾多父親對妻兒的心事心意。」



KellyChu