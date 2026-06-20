KellyChu - 港產IP亮相中國國際動漫節反應踴躍 | Executive日記

第22屆中國國際動漫節喺剛過去5天於杭州舉行，今年香港館以「潮遊動漫」為主題，邀得共16間企業參與，推廣香港文創產業。館內展示近20個不同風格嘅文化知識產權及其創意產品，除咗有融合本地特色及現代潮流元素嘅潮玩、遊戲、動畫及漫畫作品外，更有運用擴增實境及虛擬實境等技術、虛實融合嘅互動創意產品，充分體現科技與文化深度交融，為觀眾帶來沉浸式觀展體驗。



中國國際動漫節香港館由文創產業發展處連續第三年資助設立。文創處表示，為期五天展期嘅香港館反應踴躍，可見訪客對香港數碼娛樂產業深感興趣。此次參展不僅展現香港在數碼娛樂領域嘅獨特優勢，更將本港業界優秀創意與實力推廣至中國內地市場，藉此深化兩地在動漫產業方面交流與合作，協助業界拓展更廣闊商貿網絡。



中國國際動漫節由國家廣播電視總局、中央廣播電視總台及浙江省人民政府主辦，為中國內地最具規模、備受矚目且極具影響力嘅動漫界盛事之一。



KellyChu