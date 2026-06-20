KellyChu - 星島龍舟隊出戰旭日盃 蔡加讚讚 城門河群英激鬥 蔡加敏落場當鼓手 | Executive日記

端午佳節，2026沙田龍舟競渡大賽昨日早上在城門河舉行，賽事組別分為中龍、小龍及鳳艇，共有33場，參賽隊伍來自社會各界，包括政府部門、紀律部隊、學校團體等，共度歡樂的節日氣氛。沙田龍舟競賽委員會主席蔡加敏表示，因日前連場暴雨擔心影響賽事舉行，猶幸昨日天公造美，早上時段大致天晴。她樂見今年多達193隊參賽，當中大部分為新加入的年輕人，期望透過舉辦龍舟競賽，讓更多年輕人加深認識中華傳統文化及香港龍舟歷史之外，使他們明白「原來傳統運動都可以咁好玩」，令年輕新一代更有動力投入參與這項傳統運動。



蔡加敏今年更親自落場，以玩具先鋒隊隊長身份參加「旭日國際盃邀請賽」，擔任該隊的鼓手，其兒子也是隊中划手之一。她認為名次不重要，最重要是志在參與及感受落場競賽的刺激氛圍。



旭日盃是賽事的第10場比賽，共有9支隊伍參加。隨着比賽哨子聲一響，各隊龍舟如箭離弦般衝出，當中4號的星島龍舟隊及5號的玩具先鋒隊健兒隨着節奏強勁的鼓聲，一鼓作氣，奮力划槳，激起陣陣浪花，發揮出龍舟的最大推進力。賽事十分激烈，前幾位叮噹馬頭過終點，最終拔萃舊生會以1分30秒奪冠。星島龍舟隊及玩具先鋒隊分別以第6名及第8名衝線。



星島龍舟隊連續兩年參戰旭日盃，星島新聞集團主席蔡加讚親自到場為健兒打氣，同時擔任旭日國際盃邀請賽的頒獎嘉賓。蔡加讚讚揚星島龍舟隊表現出難能可貴的團隊精神，同時勉勵他們再接再厲，繼續參與這項有意義活動。



星島龍舟隊比賽後齊集一起總結經驗，期望日後吸引更多生力軍加入，壯大星島龍舟隊聲勢。



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蔡加敏（後排右四）親自落場，以隊長身份帶領玩具先鋒隊角逐旭日國際盃邀請賽。

蔡加敏任玩具先鋒龍舟隊鼓手，落力作賽。

星島龍舟隊隊員一鼓作氣奮力划槳。