KellyChu - 星島龍舟隊出戰旭日盃 蔡加讚讚 城門河群英激鬥 蔡加敏落場當鼓手 | Executive日記
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端午佳節，2026沙田龍舟競渡大賽昨日早上在城門河舉行，賽事組別分為中龍、小龍及鳳艇，共有33場，參賽隊伍來自社會各界，包括政府部門、紀律部隊、學校團體等，共度歡樂的節日氣氛。沙田龍舟競賽委員會主席蔡加敏表示，因日前連場暴雨擔心影響賽事舉行，猶幸昨日天公造美，早上時段大致天晴。她樂見今年多達193隊參賽，當中大部分為新加入的年輕人，期望透過舉辦龍舟競賽，讓更多年輕人加深認識中華傳統文化及香港龍舟歷史之外，使他們明白「原來傳統運動都可以咁好玩」，令年輕新一代更有動力投入參與這項傳統運動。
蔡加敏今年更親自落場，以玩具先鋒隊隊長身份參加「旭日國際盃邀請賽」，擔任該隊的鼓手，其兒子也是隊中划手之一。她認為名次不重要，最重要是志在參與及感受落場競賽的刺激氛圍。
旭日盃是賽事的第10場比賽，共有9支隊伍參加。隨着比賽哨子聲一響，各隊龍舟如箭離弦般衝出，當中4號的星島龍舟隊及5號的玩具先鋒隊健兒隨着節奏強勁的鼓聲，一鼓作氣，奮力划槳，激起陣陣浪花，發揮出龍舟的最大推進力。賽事十分激烈，前幾位叮噹馬頭過終點，最終拔萃舊生會以1分30秒奪冠。星島龍舟隊及玩具先鋒隊分別以第6名及第8名衝線。
星島龍舟隊連續兩年參戰旭日盃，星島新聞集團主席蔡加讚親自到場為健兒打氣，同時擔任旭日國際盃邀請賽的頒獎嘉賓。蔡加讚讚揚星島龍舟隊表現出難能可貴的團隊精神，同時勉勵他們再接再厲，繼續參與這項有意義活動。
星島龍舟隊比賽後齊集一起總結經驗，期望日後吸引更多生力軍加入，壯大星島龍舟隊聲勢。
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蔡加敏（後排右四）親自落場，以隊長身份帶領玩具先鋒隊角逐旭日國際盃邀請賽。
蔡加敏任玩具先鋒龍舟隊鼓手，落力作賽。
星島龍舟隊隊員一鼓作氣奮力划槳。
沙田龍舟競賽委員會主席蔡加敏樂見今年有更多年輕人投入龍舟運動。
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