Cally - 大家樂父親節獻禮 長者特享雙重賞 | 商界講呢啲

呢個周末就係父親節啦，各位乖孫乖仔乖女係時候放低電話，約埋屋企人一齊食餐飯同爸爸慶祝呢個窩心嘅日子。慶祝父親節着重嘅係心意，唔一定要大魚大肉，簡簡單單同屋企人聚舊傾吓偈，一樣可以咁開心。



喺呢個Moment，大家樂特別為各位老友記送上小小心意，陪大家開心過節！只要喺6月20日及21日上午11時後，老友記憑已認證嘅大家樂Club 100長者會員卡、長者咭、樂悠咭或長者八達通，即享全單直接扣減嘅限定優惠*，惠顧滿$40或以上即減$4、惠顧滿$60或以上仲即減$8𠻹！拎樂悠咭或長者咭嘅老友記如果之前未申請，不妨趁機會認證成為大家樂Club 100長者會員，之後會繼續推出更多優惠㗎！

*優惠不能同時使用，及受條款及細則約束

條款及細則︰



．優惠僅限持咭人或長者會員本人（需出示有效長者咭/長者八達通/樂悠咭/已驗證長者會員卡付款）使用。



．每次交易只可使用優惠一次。



．優惠只適用於收銀處，惠顧前請先告知收銀員將會使用此優惠。

