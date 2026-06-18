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潘雄威 - 政府資助中學生睇牙！ | 乳齒童時

乳齒童時
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潘雄威
3小時前
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生活 專欄
內容

　　衞生署的學童牙科保健服務於1980年開始，到1987年，香港所有小學生都可以參加，換句話說，若你今年未夠52歲，都應該好可能曾經參加過。

　　這服務很受歡迎，有近95%的小學生參加。最初每年只需要付港幣10元就能享受到全面牙科檢查、洗牙、補牙和脫牙服務，有需要更獲轉介至專科診治，十分全面。今年費用都只不過港幣36元，不過一旦升上中學，這項服務便會終止。

　　小學生升上中一時，乳齒大部分已經被恆齒替換，大牙亦會相繼長出，28隻恆齒要用到老，只有智慧齒還未見到。這年紀因發育生理開始變化，荷爾蒙分泌增加，青春期逐漸展開，飲食習慣會改變，思考趨向獨立，有自己主見，不似孩童時那般聽從父母，這些因素往往誘發蛀牙和早期牙周病，再沒有老師每年協助他們申請牙科保健，若父母因種種原因未能主動為孩子安排定期牙齒檢查，問題就慢慢惡化，直至牙痛出現，要花費更多時間和金錢治療。

　　政府終於開始為這個公共衞生缺口做功夫，鼓勵及資助青少年建立定期檢查牙齒的習慣，實施共同治理計劃，政府每年出200元，其餘自己支付，醫生要「收順啲」，服務範圍主要是預防性護理，包括檢查、護齒教育、風險評估、洗牙以及氟化物塗抹。

　　投資青少年的牙齒健康，就是投資他們的終身健康，雖然只是小小200元，卻是香港歷史的新一頁。每位小六學生完成最後一次牙科保健，都會收到邀請，參與度如何，成效有多大，要拭目以待。家長要意識到預防勝於治療，檢查保養始終比修復醫治簡單和便宜，讓這一代的年輕人擁有比上一代更健康的牙齒，享受更美好的生活。

潘雄威

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