張諾 - 無分年齡的音樂節 | 任意行

六月初到了丹麥，終於有機會參加在首都哥本哈根一年一度的街頭文化盛事－－Distortion，不過我參與的並不是深夜派對氣氛濃厚的成人活動，而是專為兒童和青少年設計的版本。這次體驗讓我看見了Distortion另一個打破傳統，充滿創意的面貌。



Distortion是丹麥最具代表性的街頭音樂及文化節，每年都會把哥本哈根不同社區的街道、公園和廣場化身成大型戶外舞台。來自世界各地的DJ、樂隊和表演者在街頭演出，吸引大批市民和遊客參與。與一般音樂節不同的是，Distortion強調城市空間與社區文化的結合，讓音樂走出室內場館，直接融入日常生活之中。



兒童版和青少年版Distortion則特別照顧年輕人的需要。活動現場沒有擁擠的人潮和深夜狂歡，取而代之的是輕鬆安全的環境，以及豐富多元的互動節目。



最特色是兒童專屬音樂舞台，孩子喜愛的年輕藝術家和兒童 DJ 現場演出，帶領小朋友們一起在安全寬敞的空間跳舞狂歡。兒童安靜迪斯可（Children-friendly Silent Disco）是現場提供彩色發光耳機，孩子們可以自由選擇音樂頻道，體驗與眾不同的無聲熱舞。



12至17歲的青少年有專屬的「New Kids On The Block」獨立空間。場內嚴禁酒精，但有潮流街舞、時尚裝扮、滑板示範等，讓年齡稍大的孩子也能安全地融入街頭文化。



不少年輕人聚集在舞台前欣賞演出，或與朋友一起參加互動遊戲，現場充滿青春活力。最令我印象深刻的是，許多表演者本身也是年輕人，他們勇敢站上舞台展示才華，贏得觀眾熱烈掌聲。



音樂節不止是娛樂活動，更是一個促進創意、交流和社區參與的平台。透過音樂、藝術與街頭文化的結合，年輕人能夠自由表達自己，感受身為社區一份子，雖然少了成人版的狂歡氣氛，但多了一份溫馨與活力。



張諾